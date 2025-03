Inscrições para concurso do STM terminam nesta sexta; salários chegam a R$ 14,8 mil Seleção oferece 80 vagas para analista e técnico judiciário; jornada é de 40 horas semanais Economia|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 28/03/2025 - 08h43 (Atualizado em 28/03/2025 - 08h45 ) twitter

Seleção oferece 80 vagas para analista e técnico judiciário Rovena Rosa/Agência Brasil/Arquivo

O prazo de inscrições para o novo concurso público do STM (Superior Tribunal Militar) termina nesta sexta-feira (28) no site do Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos). Segundo o edital publicado em fevereiro, as taxas de inscrição variam entre R$ 80 para o cargo de técnico judiciário e R$ 120 para analista judiciário.

No total, são ofertadas 80 vagas para candidatos com ensino superior, com nomeação imediata. A remuneração inicial pode chegar a R$ 14,8 mil.

A seleção contará com as seguintes etapas:

Provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;

Prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, somente para os cargos de analista judiciário;

Teste de aptidão física, de caráter eliminatório, somente para o Cargo 9: técnico judiciário — Área: Administrativa — Especialidade: agente da Polícia Judicial.

CLIQUE AQUI PARA FAZER A SUA INSCRIÇÃO

As provas serão aplicadas em todas as 27 capitais do país, bem como nas cidades de Juiz de Fora (MG), Santa Maria (RS) e Bagé (RS).

O edital do concurso estabelece uma carga horária de 40 horas semanais. As oportunidades são para atuar nas áreas de Administração, Tecnologia da Informação, Comunicação Social, Contabilidade, entre outras.

Datas

No dia 16 de abril será divulgado o resultado de quem teve a solicitação de isenção da taxa de inscrição aceita e no dia 22 do mesmo mês termina o prazo para pagamento da taxa de inscrição.

Já a consulta aos locais de prova estará disponível em 16 de maio. As provas objetivas e discursivas também foram antecipadas em uma semana. A nova data das avaliações será em 1° de junho. Os resultados finais das provas objetivas serão divulgados em 30 de junho e da prova discursiva em 2 de julho.

Veja o cronograma

Período de inscrição: de 7 a 28 de março

de 7 a 28 de março Prazo para a interposição de recursos contra o indeferimento da solicitação de isenção de taxa de inscrição: 8 e 9 de abril

8 e 9 de abril Consulta à situação final da solicitação de isenção de taxa de inscrição: 16 de abril

16 de abril Data final para o pagamento da taxa de inscrição: 22 de abril

22 de abril Aplicação das provas objetivas e discursiva: 1° de junho

1° de junho Consulta individual aos gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas: 3 a 5 de junho

3 a 5 de junho Divulgação do edital de resultado final nas provas objetivas: 30 de junho