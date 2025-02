Investimento no setor automotivo atinge R$ 5,4 bilhões em dois anos, diz BNDES No ano passado, 2,63 milhões de veículos novos foram vendidos no país, aumento de 14,1% em comparação o mesmo período de 2023 Economia|Giovana Cardoso, do R7, em Brasília 24/01/2025 - 14h46 (Atualizado em 24/01/2025 - 16h00 ) twitter

Em 2024, o apoio do BNDES para o setor foi de R$ 3,6 bilhões Marcello Casal Jr./Agência Brasil/Arquivo

O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) aprovou R$ 5,4 bilhões ao setor automotivo em 2023 e 2024, valor que supera o total investido nos quatro anos anteriores. Em 2024, por exemplo, o setor recebeu R$ 3,6 bilhões do banco, o apoio superou o investimento feito em 2017, quando foram destinados R$ 1,5 bilhão. A quantia foi destinada, principalmente, para autopeças e montadoras.

Segundo o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, o apoio está relacionado a políticas públicas integradas de estímulo ao setor, como a Nova Indústria Brasil e o Mover. “Ao mesmo tempo que o investimento no setor automotivo fomenta uma cadeia produtiva de alto valor agregado, também estamos incentivando a produção de carros híbridos e elétricos, contribuindo de forma decisiva para a transição energética e a descarbonização”, disse.

No ano passado, 2,63 milhões de veículos novos foram vendidos no país, segundo a Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores). O valor, que representa um aumento de 14,1% em comparação o mesmo período de 2023, inclui automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus.

Nova Indústria Brasil e Mover

Lançada em 2024, a NIB (Nova Indústria Brasil) é uma política industrial com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento nacional até 2033. O programa conta com seis missões, tendo três eixos já apresentados pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva. O plano de ação conta com R$ 405,7 bilhões de recursos públicos.

‌



A NIB prevê linhas de crédito especiais, recursos não reembolsáveis, ações regulatórias e de propriedade intelectual, obras e compras públicas. Coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, chefiado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, o programa é um compromisso do governo com a “nova indústria inovadora, sustentável, com descarbonização, exportadora e competitiva”.

Já o Mover, é um programa de mobilidade verde e inovação, que prevê incentivos fiscais para empresas do ramo automotivo que investem em sustentabilidade e prevê novas obrigações à indústria automotiva para diminuir seu impacto ambiental.

De acordo com BNDES, já foram feitas 154 habilitações no programa, o que gerou um volume de R$ 130,27 bilhões em investimentos. Ainda no ano passado, o país fechou o ano com produção total de 2,550 milhões de automóveis, retomando o posto de oitavo maior produtor de veículos do mundo, ultrapassando a Espanha.