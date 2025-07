Banco Central lança moeda comemorativa de R$ 1 pelos 60 anos do órgão Criação da edição comemorativa da moeda foi aprovada em abril pelo CMN (Conselho Monetário Nacional) Economia|Da Agência Brasil 25/07/2025 - 16h45 (Atualizado em 25/07/2025 - 16h50 ) twitter

Mais de 23 milhões de moedas comemorativas entrarão em circulação no país Gabriel Pereira/Agência Brasil

Entra em circulação nesta sexta-feira (25) a moeda comemorativa de R$ 1 em homenagem aos 60 anos do Banco Central (BC). Foram cunhadas 23.168.000 unidades, que poderão ser usadas normalmente para fazer compras e transações.

A edição especial tem duas principais diferenças em relação às moedas atuais de R$ 1. No anverso (frente), a peça apresenta, em destaque, o selo comemorativo dos 60 anos do BC, acompanhado da marca da autoridade monetária e de linhas diagonais. Tradicionalmente, o anverso exibe a efígie da República.

No anel dourado, aparecem as legendas “Banco Central do Brasil” e “1965–2025”. O reverso (parte de trás) seguirá o padrão da segunda família das moedas do tipo, em que aparece o valor de face de R$ 1.

Em abril, o Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou a criação da edição comemorativa da moeda de R$ 1. Na ocasião, foi anunciado que a moeda terá livre circulação na economia.

Em nota, o BC informou que a moeda comemorativa integra as ações promovidas pelo órgão para “celebrar, documentar, humanizar e compartilhar a sua história”.

Confira as características da moeda:

Denominação: R$ 1;

Material: aço inoxidável (núcleo) e aço carbono revestido em bronze (anel);

Diâmetro: 27 milímetros;

Peso: 7 gramas;

Bordo: serrilha intermitente.

A instituição completou 60 anos no início de abril, numa solenidade com a presença do presidente do BC, Gabriel Galípolo, de nove ex-presidentes do órgão, de ministros e dos presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre. Na cerimônia, também foi lançado um selo comemorativo.

