Mega-Sena acumula de novo e poderá pagar R$ 40 milhões no sábado; veja os números sorteados
As apostas podem ser feitas até as 19h no dia do sorteio, em lotéricas, na internet ou no aplicativo da Caixa
Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena sorteada nesta quinta-feira (4), em São Paulo. O concurso 2.910 teve os seguintes números sorteados: 03 - 04 - 11 - 15 - 28 - 29.
Com isso, o prêmio acumulou novamente e poderá pagar R$ 40 milhões no próximo concurso, neste sábado (6).
Os 5 acertos tiveram 80 apostas ganhadoras, que receberão cada uma R$ 22.501,55. Já os 4 acertos registraram 4.834 vendedores, com prêmio de R$ 613,82 para cada.
Para concorrer à chance de se tornar milionário, basta ir a uma casa lotérica até as 19h do dia do sorteio e marcar de seis a 15 números no volante. Há ainda a opção de deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha).
Cada jogo de seis números custa R$ 6. Quanto mais números o apostador marcar, maior o preço da aposta e maiores são as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país. Outra opção é o Bolão Caixa, que permite fazer apostas em grupo.
