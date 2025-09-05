Mega-Sena acumula de novo e poderá pagar R$ 40 milhões no sábado; veja os números sorteados As apostas podem ser feitas até as 19h no dia do sorteio, em lotéricas, na internet ou no aplicativo da Caixa Economia|Do R7 04/09/2025 - 21h02 (Atualizado em 04/09/2025 - 21h02 ) twitter

Mega-Sena tem sorteios terças, quintas e sábados Agência Brasil

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena sorteada nesta quinta-feira (4), em São Paulo. O concurso 2.910 teve os seguintes números sorteados: 03 - 04 - 11 - 15 - 28 - 29.

Com isso, o prêmio acumulou novamente e poderá pagar R$ 40 milhões no próximo concurso, neste sábado (6).

Os 5 acertos tiveram 80 apostas ganhadoras, que receberão cada uma R$ 22.501,55. Já os 4 acertos registraram 4.834 vendedores, com prêmio de R$ 613,82 para cada.

Para concorrer à chance de se tornar milionário, basta ir a uma casa lotérica até as 19h do dia do sorteio e marcar de seis a 15 números no volante. Há ainda a opção de deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha).

‌



Cada jogo de seis números custa R$ 6. Quanto mais números o apostador marcar, maior o preço da aposta e maiores são as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país. Outra opção é o Bolão Caixa, que permite fazer apostas em grupo.

