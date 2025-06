Mega-Sena acumula e prêmio chega a R$ 40 milhões Dezenas sorteadas no sábado foram: 06 - 13 - 15 - 19 - 32 - 60; próximo sorteio será na terça (3) Economia|Da Agência Brasil 01/06/2025 - 12h26 (Atualizado em 01/06/2025 - 12h27 ) twitter

Próxima tentativa para se tornar um milionário está marcada para terça-feira (3) Rafa Neddermeyer / Agência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.870 da Mega-Sena, realizado na noite deste sábado (31), em São Paulo. Os números sorteados foram: 06 - 13 - 15 - 19 - 32 - 60. Com isso, o prêmio para o próximo sorteio acumulou em R$ 40 milhões.

Os cinco acertos tiveram 96 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 34.085,94 para cada. Já os quatro acertos registram 5.837 vencedores, que receberão R$ 800,86.

O próximo sorteio da Mega-Sena está marcado para terça-feira (3). As apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica ou pelo site Loterias Online da Caixa. A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 5.

