Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 71,9 milhões; veja os números As apostas podem ser feitas até as 19h no dia do sorteio, em lotéricas, na internet ou no aplicativo da Caixa

Aposta simples da Mega-Sena custa R$ 5 (DANIEL CYMBALISTA/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 21.05.2024)

Mega-Sena sorteou nesta terça-feira (28), em São Paulo, um prêmio de R$ 71,9 milhões no concurso 2.730. Os números sorteados foram: 07 - 24 - 29 - 41 - 46 - 60.

A Caixa vai divulgar daqui a pouco se houve ganhador do prêmio principal e o rateio.

Como apostar

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias Caixa e no app Loterias Caixa. Uma aposta simples custa R$ 5.

Os sorteios são realizados sempre a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.