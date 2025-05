Mega-Sena: sorteio deste sábado tem prêmio estimado em R$ 3,5 milhões Último sorteio concedeu R$ 2,7 milhões a um apostador de São Paulo Economia|Do R7 24/05/2025 - 09h06 (Atualizado em 24/05/2025 - 09h09 ) twitter

Sorteio principal deste sábado é de prêmio de R$ 3,5 milhões Marcello Casal Jr/Agência Brasil - Arquivo

O prêmio da faixa principal da Mega-Sena deste sábado (24) é estimado em R$ 3,5 milhões. As seis dezenas do concurso 2.867 serão sorteadas às 20h em São Paulo, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista. O sorteio será transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no Youtube.

Para participar, é preciso fazer as apostas até às 19h em casas lotéricas credenciadas pela Caixa ou pela internet. O jogo simples, que tem seis números marcados, custa R$ 5.

O sorteio anterior (2866) premiou uma aposta de São Paulo (SP) na quinta-feira (22). A pessoa acertou seis dezenas em aposta simples e levou R$ 2.784.095,20. Os números sorteados foram: 01 - 12 - 17 - 19 - 36 - 60.

55 apostas acertaram cinco dezenas e receberam cerca de R$ 27,5 mil, e quase 4 mil apostas acertaram quatro dezenas e receberam R$ 556,18.

