STF julga tentativa de golpe: Valdemar, Tarcísio, ex-ministros e senadores serão ouvidos Depoimentos fazem parte de processo que investiga o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete aliados por tentativa de golpe de Estado Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 24/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 24/05/2025 - 02h00 ) twitter

STF vai ouvir Valdemar Costa Neto e Tarcísio de Freitas como testemunhas em julgamento sobre golpe Reprodução/Agência Brasil - Arquivo

O STF (Supremo Tribunal Federal) continua na próxima semana as audiências do processo que julga o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete aliados por tentativa de golpe de Estado e uma série de crimes relacionados à tentativa de subversão da ordem democrática. Entre as mais de 50 pessoas listadas para serem ouvidas, estão ex-ministros do governo Bolsonaro — como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) —, senadores e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Veja a lista completa ao fim da matéria.

As oitivas começaram na última segunda (19), com falas de testemunhas de acusação indicadas pela PGR (Procuradoria-Geral da República). As testemunhas de defesa de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, foram ouvidas depois, seguidas das testemunhas de Alexandre Ramagem, Walter Braga Netto, Augusto Heleno e Almir Garnier. A partir da semana que vem, começam a ser ouvidas as testemunhas de Anderson Torres e Jair Bolsonaro.

Na segunda-feira (26), outras 10 testemunhas de Augusto Heleno vão falar ao STF, entre elas o general Carlos Penteado — que era secretário-executivo do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) durante a invasão das sedes dos Três Poderes no 8 de Janeiro — e o ex-ministro da Saúde Marcelo Queiroga. Ambos aturaram durante o governo de Jair Bolsonaro.

Queiroga também será ouvido como testemunha do general Braga Netto. Ele foi o quarto ministro da Saúde de Bolsonaro, atuando a partir de março de 2021 até o fim do mandato do ex-presidente, em dezembro de 2022. Pazuello assumiu o cargo no lugar de Eduardo Pazuello.

‌



Na terça (27) e quarta (28), começam a ser ouvidas as testemunhas do ex-ministro Anderson Torres. Entre os nomeados estão o ex-diretor adjunto da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) Saulo Moura da Cunha; o ex-diretor adjunto da Abin Alessandro Moretti; e a coronel da PMDF (Polícia Militar do DF) Cíntia Queiroz, que atuou durante o 8 de Janeiro.

Na quinta (29), ainda como testemunhas de Torres, serão interrogados os ex-ministros Paulo Guedes (Economia) e Adolfo Sachsida (Minas e Energia), o ex-advogado-geral da União Bruno Bianco e o ex-corregedor-geral da União Wagner Rosário.

‌



Na sexta (30), serão interrogadas testemunhas de Torres e Bolsonaro. Na lista, estão o presidente do PL, Valdemar Costa Neto; o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos); os senadores Esperidião Amin (PP-SC) e Eduardo Girão (Novo-CE); e os ex-ministros Ciro Nogueira (Casa Civil), Gilson Machado (Turismo) e Eduardo Pazuello (Saúde).

Testemunhas de segunda (26)

Carlos José Russo Penteado;

Ricardo Ibsen Pennaforte de Campos;

Marcelo Antonio Cartaxo Queiroga;

Antonio Carlos de Oliveira Freitas;

Amilton Coutinho Ramos;

Ivan Gonçalves;

Valmor Falkemberg Boelhouwer;

Christian Perillier Schneider;

Osmar Lootens Machado;

Asdrubal Rocha Saraiva.

Testemunhas de terça (27)

Braulio do Carmo Vieira;

Luiz Flávio Zampronha;

Alberto Machado;

George Estefani de Souza;

Djairlon Henrique Moura;

Caio Rodrigo Pelim;

Saulo Moura da Cunha;

Alfredo de Souza Lima Coelho Carrijo;

Fabricio Rocha;

Marcio Nunes;

Antônio Dias de Souza Jr;

Alessandro Moretti;

Marcos Paulo Cardoso;

Victor Veiga Godoy;

Cintia Queiroz de Castro.

Testemunhas de quarta (28)

Antonio Ramiro Lourenzo;

Gustavo Henrique Dutra;

Manoel Arruda;

Jorge Henrique da Silva;

Rosivan Correia de Souza.

Testemunhas de quinta (29)

Bruno Bianco;

Paulo Guedes;

Celio Faria;

Wagner Rosário;

Adler Anaximandro Cruz e Alves;

Adolfo Sachsida.

Testemunhas de sexta (30)

Ciro Nogueira;

João Hermeto;

Valdemar Costa Neto;

Espiridião Amin;

Eduardo Girão;

Ubiratan Sanderson;

Tarcisio Gomes de Freitas;

Amauri Feres Saad;

Wagner de Oliveira;

Renato de Lima França;

Gilson Machado;

Jonathas Assunção Salvador Nery;

Ricardo Peixoto Camarinha;

Giuseppe Dutra Janino;

Eduardo Pazuello.

