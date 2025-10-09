Mega-Sena tem prêmio de R$ 20,4 milhões; veja os números sorteados nesta quinta-feira As apostas podem ser feitas até as 19h no dia do sorteio, em lotéricas, na internet ou no aplicativo da Caixa

Mega-Sena tem aposta simples de R$ 6 Edu Garcia/R7 - 18.11.2022/Edu Garcia/R7 - 18.11.2022

A Mega-Sena sorteou prêmio de R$ 20,4 milhões nesta quinta-feira (9), em São Paulo. O concurso 2.925 teve os seguintes números sorteados: 07 - 09 - 12 - 13 - 24 - 27.

A Caixa deve divulgar daqui a pouco se houve ganhador das seis dezenas ou se o prêmio ficou acumulado, além do rateio.

Para concorrer à chance de se tornar milionário, basta ir a uma casa lotérica até as 19h do dia do sorteio e marcar de seis a 15 números no volante.

Há ainda a opção de deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha).

‌



Cada jogo de seis números custa R$ 6. Quanto mais números o apostador marcar, maior o preço da aposta e maiores são as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do país.

Outra opção é o Bolão Caixa, que permite fazer apostas em grupo.

‌



✅Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp