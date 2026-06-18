Neoenergia amplia atendimento e intensifica suporte a clientes durante atualização de sistema Estrutura foi ampliada em 90%, lojas contam com horário estendido

Neoenergia amplia atendimento e intensifica suporte a clientes durante atualização de sistema Divulgação Neoenergia

Iniciada em maio e com conclusão de migração estimada para até três meses, a atualização do sistema comercial da Neoenergia avança conforme o previsto. A companhia reconhece os transtornos causados no período de transição, reafirma o compromisso com a melhoria contínua e destaca que os serviços estão sendo normalizados gradualmente.

Com objetivo de promover mais agilidade no atendimento a dúvidas e solicitações, além de minimizar transtornos aos clientes, a empresa ampliou em cerca de 90% sua estrutura de suporte durante o período. Adicionalmente, as lojas da Neoenergia no Lago Sul e em Planaltina estenderam seus horários e passaram a funcionar das 8h às 20h, de segunda a sexta. Aos sábados, todas as unidades da distribuidora abrem das 9h às 13h. O funcionamento dos atendimentos no “Na Hora” segue conforme o cronograma das unidades.

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Para evitar qualquer impacto financeiro, segundo a companhia, não serão cobrados juros ou multas dos clientes impactados pela mudança de sistema. Em caso de inconsistência, os consumidores podem acionar os canais de atendimento da Neoenergia.

“Em uma atualização dessa dimensão, é esperado um período de adaptação até a completa estabilização dos processos. A modernização é importante para que possamos oferecer serviços cada vez melhores aos nossos clientes. Estamos atuando continuamente para minimizar impactos e concluir os ajustes necessários”, reforça Frederico Candian, diretor-presidente da Neoenergia Brasília.

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Ainda segundo a empresa, as principais dúvidas, no momento, estão relacionadas ao faturamento. Para facilitar o acesso às informações e serviços, a Neoenergia recomenda o uso de seus canais digitais, especialmente o WhatsApp, que permite emitir segunda via de conta e consultar débitos.

O site da companhia também conta com uma página de perguntas e respostas sobre faturamento e outros temas, onde os clientes podem esclarecer dúvidas.

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Acesso à Agência Virtual e aplicativo

Para acessar os canais digitais (site e app) é necessário redefinir a senha. Utilize o código do cliente como identificação. Ele está disponível na parte superior da conta de energia. Caso esteja com uma fatura antiga, utilize o código do cliente sem o hífen e sem o dígito final (número após o hífen). Também é recomendável manter o aplicativo sempre atualizado na versão mais recente disponível, o que pode ser feito consultando a loja de aplicativos dos dispositivos móveis.

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Canais de atendimento

Telefone (24h): 116

WhatsApp Neoenergia: (61) 3465-9318 (segunda via de conta, consulta de débitos e outros serviços)

Agência Virtual: https://www.neoenergia.com/web/brasilia

Aplicativo Neoenergia: disponível para iOS e Android

Atendimento presencial: lojas próprias e unidades do “Na Hora”

*Este conteúdo é patrocinado pela Neoenergia.