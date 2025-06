Concurso da Polícia Federal tem inscrições prorrogadas até 17 de junho Prorrogação do prazo foi oficializada por meio de retificação publicada no Diário Oficial da União Economia|Do R7, em Brasília 13/06/2025 - 08h45 (Atualizado em 13/06/2025 - 08h59 ) twitter

PF abre inscrições para concurso com mil vagas Marcelo Camargo/Agência Brasil - Arquivo

As inscrições para o concurso da PF (Polícia Federal), que inicialmente se encerrariam nesta sexta-feira (13), foram prorrogadas até a próxima terça-feira (17). O edital oferece 1.000 vagas para os cargos de agente, escrivão, papiloscopista, perito criminal e delegado. Os salários iniciais podem chegar a R$ 26,8 mil.

A prorrogação do prazo foi oficializada por meio de retificação publicada no Diário Oficial da União (DOU). O documento também traz alterações no título e no tópico 14 de Legislação Especial do Bloco I, que afeta os cargos de agente, escrivão e papiloscopista. A organização do certame segue sob responsabilidade do Cebraspe.

As oportunidades são para os cargos de agente (630 vagas), escrivão (160), delegado (120), perito criminal (69) e papiloscopista (21). A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, e os servidores terão direito a benefícios como auxílio-alimentação de R$ 1.000, auxílio-saúde, adicional de fronteira e assistência pré-escolar.

O edital reserva 20% das vagas para candidatos negros (198) e 5% para pessoas com deficiência (53), conforme determina a legislação. Segundo o governo federal, outros 1.000 aprovados devem ser nomeados em 2026, totalizando 2.000 contratações. A lista de aprovados terá até 3.312 nomes.

‌



Requisitos e formações exigidas

Os cargos de agente, escrivão e papiloscopista exigem diploma de curso superior em qualquer área. Para delegado, é necessário ter graduação em direito e comprovar pelo menos três anos de experiência em atividade jurídica ou policial. Já para perito criminal, é preciso formação específica nas áreas abaixo:

Contabilidade/Finanças (16 vagas)

Engenharia Elétrica/Eletrônica (1)

Engenharia Civil (2)

Engenharia Cartográfica (1)

Engenharia de Minas (1)

Engenharia Ambiental (1)

Informática Forense (24)

Geologia Forense (5)

Medicina Legal (1)

Física Forense (1)

Genética Forense (1)

Antropologia Forense (1)

Meio Ambiente (14)

Outro requisito para todos os cargos é possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH), no mínimo na categoria “B”.

‌



Os aprovados serão lotados preferencialmente em regiões de fronteira e na Amazônia Legal — que abrange os estados do Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, Pará, Maranhão, Amapá, Tocantins e Mato Grosso. Algumas vagas específicas de perito, como medicina legal, genética forense, engenharia ambiental e antropologia forense, terão lotação exclusiva no Distrito Federal.

Etapas do concurso

As provas objetiva e discursiva estão marcadas para 27 de julho e serão aplicadas nas 27 capitais brasileiras. Depois disso, os candidatos ainda passarão pelas seguintes fases:

‌



Teste de aptidão física

Avaliações médica e psicológica

Investigação social

Prova oral (apenas para delegado)

Análise de títulos (para delegado e perito)

Curso de formação

O concurso será organizado pelo Cebraspe (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos). Em caso de dúvidas, os candidatos podem entrar em contato pelo telefone 0800 722 1125 ou pelo e-mail sac@cebraspe.org.br.

