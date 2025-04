PIX automático: Banco Central prevê tipo de pagamento para conta de luz e streaming Adequação poderá beneficiar mais de 60 milhões de pessoas que não têm acesso a cartões de crédito no Brasil Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 22/04/2025 - 13h48 (Atualizado em 22/04/2025 - 14h31 ) twitter

Banco Central prevê novas cinco modalidades de pagamento por PIX Bruno Peres/Agência Brasil (Arquivo)

O Banco Central prevê novos avanços do PIX, como início do “PIX automático”. A modalidade poderá ser utilizada para pagamentos de contas de luz e serviços de assinatura por streaming, podendo substituir operações com cartão de crédito. O serviço está previsto para iniciar em junho.

A possibilidade foi destacada pelo presidente do BC, Gabriel Galípolo, nesta terça-feira (22). Entre os pontos de benefício previstos pelo economista estão acesso para quem não tem cartão e a continuidade de pagamentos quando há situação de cartão clonado.

“Mais de 60 milhões de pessoas que não têm acesso a cartão de credito, hoje não tem cartão de credito, e vão poder assinar serviço como esses [streaming] sem precisar ter cartão de crédito, ou algo que muitos já podem ter sofrido, que é quando tem cartão de crédito clonado em alguma compra e você é obrigado a cancelar tudo e refazer”, declarou.

As previsões indicadas pelo Banco Central preveem início do serviço a partir de 16 de junho. Além do Pix Automático, outras modalidades também estão previstas pela autarquia e contemplam redução de golpes e parcelamento. Veja a relação apresentada por Galípolo:

Pix por aproximação - possibilita a realização de pagamentos por meio da aproximação do celular, aumentando a rapidez da transação e melhorando a experiência do usuário.

- possibilita a realização de pagamentos por meio da aproximação do celular, aumentando a rapidez da transação e melhorando a experiência do usuário. Pix automático - permitirá pagamentos recorrentes por meio do Pix, como contas de luz e assinaturas de serviços de streaming.

- permitirá pagamentos recorrentes por meio do Pix, como contas de luz e assinaturas de serviços de streaming. Pix parcelado - possibilitará o parcelamento de uma transação Pix para o comprador com recebimento imediato para o vendedor, estimulando o uso do Pix no varejo para a compra de bens e serviços de valor mais elevado e gerando alternativas mais competitivas no mercado.

- possibilitará o parcelamento de uma transação Pix para o comprador com recebimento imediato para o vendedor, estimulando o uso do Pix no varejo para a compra de bens e serviços de valor mais elevado e gerando alternativas mais competitivas no mercado. MED 2.0 - permitirá a contestação de transações Pix de forma simples e intuitiva diretamente por meio do aplicativo dos bancos, de forma 100% digital. Aplicável somente para fraudes, golpes e crimes.

- permitirá a contestação de transações Pix de forma simples e intuitiva diretamente por meio do aplicativo dos bancos, de forma 100% digital. Aplicável somente para fraudes, golpes e crimes. Pix em garantia - permitirá que os fluxos futuros de Pix possam ser dados como garantia em operações de crédito, melhorando a qualidade do colateral e reduzindo o custo do crédito.

