Pagamento antecipado de aposentadorias e benefícios do INSS começa nesta quinta Total investido na folha de fevereiro somou R$ 82,2 bilhões; pagamentos acontecem até esta sexta-feira (7) Economia|Do R7, em Brasília 06/03/2025 - 07h09 (Atualizado em 06/03/2025 - 07h19 )

Pagamentos terminam nesta sexta-feira (7) Marcelo Camargo/Agência Brasil/Arquivo

Mais de 15,2 milhões de aposentados, beneficiários e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) começam a receber o pagamento antecipado nesta quinta-feira (6). Devido ao feriado de Carnaval, o calendário do INSS de 2025 foi ajustado. Inicialmente, parte dos segurados receberia nos dias 10, 11 e 12 de março, mas uma medida do governo federal antecipou os pagamentos para os dias 6 e 7 de março.

Com a mudança, quem receberia nos dias 10 e 11 terá o benefício depositado já nesta quinta-feira (6). Os pagamentos previstos para o dia 12 serão realizados na sexta-feira (7). O total investido na folha de fevereiro somou R$ 82,2 bilhões.

Recebem primeiro os beneficiários com cartões finais 3, 4, 8 e 9. No dia seguinte será a vez dos finais 5 e 0 terem os créditos de fevereiro na conta. Dados da folha de janeiro (que foi paga em fevereiro) apontam que 28,5 milhões de pessoas, cerca de 70% do total dos aposentados e pensionistas, ganham o salário-mínimo (R$ 1.518). Outros 12,2 milhões de beneficiários recebem acima do piso nacional, entre esse quantitativo, 10,6 mil ganham o teto da Previdência Social.

Confira o novo calendário de pagamentos:

▶️ Até um salário mínimo

‌



Final 8 e 9: 6 de março

Final 0: 7 de março

▶️ Acima de um salário mínimo

Final 3 e 8: 6 de março

Final 4 e 9: 6 de março

Final 5 e 0: 7 de março

Extrato de pagamento

Pelo site ou aplicativo Meu INSS, ou pela Central 135, é possível conferir quanto será creditado na conta. Após fazer o login na tela inicial, clique no serviço “Extrato de Pagamento”. É possível ter acesso ao extrato e todos os detalhes sobre o pagamento do benefício.

‌



O INSS informa que não houve tempo hábil para rodar uma nova folha de pagamento com as datas alteradas de 10, 11 e 12 para 6 e 7 de março. No entanto, assegura que os valores estarão creditados nas contas dos beneficiários nesta quinta e na sexta.