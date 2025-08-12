Passagem aérea, jogos de azar e transporte público disparam e são vilões da inflação em julho No acumulado do ano, inflação oficial avançou 3,26%; abobrinha puxou fila das maiores altas, com aumento de 46,81% Economia|Clarissa Lemgruber, do R7, em Brasília 12/08/2025 - 10h27 (Atualizado em 12/08/2025 - 11h37 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A inflação oficial do Brasil acelerou 0,26% em julho de 2025, impactada por aumentos expressivos em passagens aéreas, jogos de azar e tarifas de transporte público.

A abobrinha teve a maior alta de preços, com aumento de 46,81%, seguida por leguminosas como pepino e pimentão.

Os preços das passagens aéreas subiram 19,92% e o grupo de transporte público registrou alta de 3,49%.

As apostas em jogos de azar aumentaram 11,17%, superando a alta de energia elétrica residencial, que foi de 3,04%. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Preços das apostas em em loterias subiram 11,17% em julho Marcelo Camargo/Agência Brasil - Arquivo

A inflação oficial do país acelerou 0,26% em julho de 2025. Os dados mostram que os preços seguem pesando no bolso do consumidor. A maior alta foi a da abobrinha, que disparou 46,81%. Passagem aérea, jogos de azar e tarifas de transporte público também tiveram aumentos expressivos e pressionaram o índice no mês.

Segundo o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta terça-feira (12), além da abobrinha, legumes como pepino (43,37%) e pimentão (14,33%) também estão entre os principais vilões da inflação de julho.

A passagem aérea exerceu o terceiro maior impacto individual sobre o índice, com aumento de 19,92%.

Em 2024, os bilhetes aéreos tiveram queda de 5,1%, segundo dados da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil). Mais da metade dos bilhetes foram vendidos abaixo de R$ 500.

O grupo “transporte pública”, que inclui os preços das passagens aéreas, registrou alta de 3,49%.

Reajuste dos jogos de azar

Os preços das apostas em jogos de azar subiram 11,17%, após reajuste em 9 de julho. O aumento dos valores incluiu as modalidades Dupla Sena, Quina, Lotofácil, Mega-Sena, Loteca, Super Sete, entre outras.

Essa variação superou a alta de energia elétrica residencial, que foi de 3,04% em julho. Jogos de azar, do qual fazem parte as bets, compõem o grupo despesas pessoais, que tiveram alta de 0,76%.

Frutas mais em conta

Apesar de os preços das frutas terem caído 0,29% em julho, itens como o mamão (12,4%), a banana da terra (6,73%), o morango (6,14%) e a tangerina (4,94%) tiveram alta e ficaram entre os principais vilões da inflação.

Entre os itens com maior alta estão o coentro (15,94%), repolho (13,62%), brócolis (12,94%) e couve-flor (8,78%).

No ano, o IPCA acumula alta de 3,26% e, nos últimos 12 meses, o índice ficou em 5,23%, abaixo dos 5,35% dos 12 meses imediatamente anteriores. Em julho de 2024, a variação havia sido de 0,38%.

Plano de saúde mais caro

No grupo saúde e cuidados pessoais (0,45%), destacam-se as altas nos itens de higiene pessoal (0,98%) e no plano de saúde (0,35%), que reflete a incorporação dos reajustes autorizados pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar).

Para os planos contratados após a Lei nº 9.656/98, o percentual é de até 6,06%, com vigência a partir de maio de 2025 e cujo ciclo se encerra em abril de 2026.

Já para os planos contratados antes da legislação, os percentuais autorizados foram de 6,47% e 7,16%, a depender do plano.

Por região

Quanto aos índices regionais, São Paulo apresentou a maior variação (0,46%) por conta da passagem aérea e da energia elétrica residencial.

A menor variação ocorreu em Campo Grande (-0,19%) em razão da queda na batata-inglesa (-33,84%) e da energia elétrica residencial (-1,39%).

Moradores de Porto Alegre, Curitiba, Recife e Aracaju também sentiram impacto mais forte dos preços em julho, já que tiveram reajustes acima da média brasileira.

