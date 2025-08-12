Tarifaço dos Estados Unidos pode trazer pressão inflacionária gradual no Brasil Expectativa é de que efeito das tarifas norte-americanas na inflação brasileira seja gradual e comece a partir de agosto ou setembro Economia|Clarissa Lemgruber, do R7, em Brasília 12/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 12/08/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A tarifa de 50% imposta pelos EUA pode afetar a inflação brasileira gradualmente a partir de agosto/setembro.

Os primeiros impactos devem ocorrer em alimentos exportados, como café e carnes, mas inicialmente pode haver queda de preços internos devido ao aumento da oferta.

O IPCA de julho provavelmente não refletirá os efeitos diretos da tarifa, pois os dados foram coletados antes da sua implementação.

Produtos como carne e café não foram excluídos da taxa, enquanto itens como suco de laranja e combustíveis ficaram de fora. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Impacto do tarifaço na inflação brasileira deve ocorrer a partir do IPCA de agosto Tânia Rêgo/Agência Brasil - Arquivo

A inflação brasileira pode sentir nos próximos meses os efeitos do tarifaço de 50% imposto pelos Estados Unidos. Embora o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) de julho não deva registrar impacto direto, a previsão é de que a pressão sobre os preços internos pode aumentar à medida que as mudanças no comércio exterior se consolidarem.

Segundo Hugo Garbe, doutor em economia e professor da Universidade Mackenzie, os primeiros efeitos do tarifaço devem aparecer em setores ligados a alimentos exportados, como café, carnes, pescados e frutas tropicais, além de produtos cujo preço doméstico acompanha o mercado internacional e itens impactados pela variação do câmbio.

No curto prazo, pode haver até uma queda nos preços internos, especialmente de carnes e pescados, devido ao aumento da oferta no mercado brasileiro.

Mas Garbe pontua que “se o choque tarifário piorar termos de troca e risco, o câmbio pode ajustar e reintroduzir pressão inflacionária em alimentos processados e logística”.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Inflação de julho não deve ser impactada

Os dados do IPCA de julho serão divulgados às 9h desta terça-feira (12) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Na avaliação de Garbe, os efeitos concretos do aumento das tarifas norte-americanas ainda não aparecerão nesse indicador, porque os preços coletados pelo IBGE foram antes da implementação do tarifaço.

“Praticamente, não terá reflexo. O pacote tarifário dos EUA entrou em vigor em 6 de agosto. Portanto, os efeitos diretos só começam a aparecer a partir de agosto/setembro e se consolidam ao longo de alguns meses”, explicou.

‌



Na avaliação dele, o IPCA de julho captura, no máximo, expectativas: “O impacto factual começa depois”.

Essa perspectiva é reforçada pelos dados do Boletim Focus divulgados nesta segunda-feira (11), que mostram que a projeção de inflação para 2025 caiu novamente — para 5,05%, o 11º recuo semanal consecutivo — enquanto a estimativa para 2026 recuou para 4,41%.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Lista de Trump tem 694 exceções

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deixou de fora 694 itens da taxa de 50% sobre produtos exportados pelo Brasil. Entre os itens que não receberão a tarifa, estão suco de laranja, aviões comerciais, combustíveis, petróleo e minério de ferro.

Commodities brasileiras com grande fluxo comercial para os Estados Unidos, como carne bovina, café e cacau, não foram incluídas nas exceções e serão taxadas em 50%.

Segundo dados do MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços), os Estados Unidos são os maiores compradores de café do Brasil — tanto do item torrado quanto do não torrado.

Somente em junho, os EUA adquiriram 15,9% do café não torrado vendido pelo Brasil, um total de US$ 148,2 milhões.

Também no mês retrasado, no caso do café torrado — modalidade que inclui extratos, essências e concentrados de café —, os Estados Unidos compraram 23,4% do que foi produzido pelo Brasil, o equivalente a US$ 21 milhões.

Os EUA também têm participação importante na compra do cacau brasileiro. Em junho deste ano, o país foi o maior comprador de cacau em pó, manteiga ou pasta de cacau, com 42,6% de participação (US$ 22,5 milhões).

Com relação ao chocolate e a outras preparações alimentícias oriundas do cacau, os Estados Unidos (12,2%) foram o segundo maior destino no mês passado, atrás apenas da Argentina (27,2%). O valor total das compras chegou a US$ 2,4 milhões.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp