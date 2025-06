‘Pix é o dinheiro que anda na velocidade do nosso tempo’, diz Galípolo Presidente do BC afirmou que funcionalidade vai permitir cobrança de contas recorrentes em débito automático com menor custo Economia|Do R7 04/06/2025 - 13h41 (Atualizado em 04/06/2025 - 14h21 ) twitter

Galípolo esteve no evento de lançamento do Pix Automático Raphael Ribeiro/ Banco Central/01.04.2025

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, enalteceu nesta quarta-feira (4) as qualidades do Pix, durante o evento Conexão Pix, em que a autarquia apresentou a nova funcionalidade do Pix Automático, em São Paulo.

“O Pix é o dinheiro que anda na velocidade do nosso tempo. É o dinheiro que tem a velocidade das pessoas, dos negócios e da informação”, afirmou.

Galípolo estendeu os elogios ao Pix automático, e salientou que a funcionalidade vai permitir a cobrança de contas recorrentes em débito automático com menor custo.

“Terão mais segurança de que vão receber, de quem vai pagar, de possibilitar o melhor controle das suas contas. E todo esse acompanhamento de maneira adequada”, disse o presidente do Banco Central.

Além de Galípolo, participaram da abertura do evento os diretores de Organização do Sistema Financeiro e Resolução, Renato Gomes, e Regulação, Gilneu Vivan.

O presidente da Zetta, Eduardo Lopes, também participou.

