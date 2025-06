Pix Automático para pagar contas tem lançamento nesta quarta-feira; veja como funciona Nova modalidade permite programar as despesas recorrentes, que podem variar de valor de um mês para o outro Conta em Dia|Ana VinhasOpens in new window 04/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 04/06/2025 - 02h00 ) twitter

Pix Automático permite pagamento mensal de contas Bruno Peres/Agência Brasil - 16.01.2025

O Banco Central vai lançar nesta quarta-feira (4), em evento em São Paulo, o Pix Automático. A nova modalidade de pagamento permite agendar contas recorrentes, como de energia, telefone, escolas, academias, condomínios, assinaturas, seguros, entre outras, que podem variar de valor de um mês para o outro.

A expectativa é que a nova modalidade de pagamento esteja em funcionamento até o dia 16 de junho, mas alguns bancos já se anteciparam (veja abaixo).

O Pix Automático funciona como um débito automático, com autorização para que as cobranças sejam feitas diretamente da conta por meio do Pix. A diferença é que não depende de convênio entre banco e empresa, todas as instituições bancárias deverão oferecer e não terá nenhum tipo de taxa.

Além disso, com o Pix Automático é possível gerenciar, autorizar e cancelar pagamentos de forma simples pelo aplicativo do banco.

A modalidade permite também pagamento aos sábados, domingos e feriados, mesmo que a conta não seja do mesmo banco do recebedor, e cancelar até as 23h59 do dia do pagamento, se não concordar com o valor que será debitado em conta.

A diferença do novo serviço com o Pix Agendamento Recorrente, que entrou em vigor em outubro de 2024, é que é feito para pagar empresas, e o Recorrente, para pagar pessoas.

Como vai funcionar

Tudo é feito pelo aplicativo do banco.

A empresa, que pode ser concessionária de energia, academia, escola ou serviço de streaming, envia solicitação ao cliente pelo aplicativo do banco.

O cliente recebe a solicitação pelo aplicativo do banco, define as regras, como o valor máximo de cada pagamento e se vai usar ou não linha de crédito, e autoriza o Pix Automático.

Depois disso, os pagamentos serão realizados automaticamente nas datas programadas.

O valor das cobranças pode ser fixo ou variar de mês para mês.

Como é feito o pagamento

O banco do pagador agenda o pagamento e notifica o pagador, que pode conferir, antes do pagamento e no app da sua conta, se está tudo certo.

No dia do pagamento, o banco do pagador efetiva o pagamento da cobrança de acordo com as regras definidas na autorização.

O sistema vai fazer duas tentativas de cobranças. Se não houver saldo, outras tentativas serão feitas nos dias seguintes.

O Pix Automático não depende de uso de chaves, como número de telefone e CPF.

As transações podem ser realizadas com os dados bancários do recebedor.

O pagador pode cancelar a autorização do Pix Automático a qualquer momento pelo aplicativo do banco.

Segurança

Segundo o Banco Central, se houver algum problema no uso do Pix Automático, deve ser acionado o Mecanismo Especial de Devolução (MED) por meio do banco onde tem conta. No link: https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/pix-automatico.

O que os bancos já oferecem

Banco do Brasil

O Banco do Brasil ampliou a funcionalidade Pix Automático para todos os clientes no último dia 29, após completar a fase de testes junto ao Banco Central, com 100% de aderência. Com isso, se antecipou ao cronograma oficial.

Itaú Unibanco

O Itaú opera pilotos de pagamentos recorrentes com Pix desde março deste ano. O lançamento foi feito em abril, disponível apenas para empresas e pessoas físicas que também são clientes do banco. A partir deste mês, a solução passou se chamar Pix Automático, viabilizando débitos em todas as instituições participantes do Pix.

Santander

O Pix Automático já está disponível para clientes pessoas jurídicas como recebedoras e para pessoas física e jurídica como pagadoras com contas na instituição desde novembro de 2024. Além disso, o Santander disponibiliza desde abril deste ano o ambiente de desenvolvimento para que empresas clientes do banco já realizem testes do Pix Automático com pagamentos interbancários.

Bradesco

O Bradesco liberou em abril o Pix Automático para os seus clientes. A solução permite que empresas disponibilizem a forma de pagamento e os correntistas programem pagamentos recorrentes diretamente pelo Pix. O serviço está disponível para empresas correntistas que já utilizam o Bradesco para receber pagamentos de seus clientes também correntistas. Caso o pagador seja cliente de outra instituição financeira, o serviço ficará disponível em junho, seguindo o cronograma do Banco Central.

