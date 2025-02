Planejando viajar no feriado? Veja como a inflação pode afetar seus gastos Segundo a prévia da inflação de fevereiro, grupos como transporte, alimentos e saúde apresentaram alta Economia|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 28/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 28/02/2025 - 02h00 ) twitter

Passagens aéreas e combustíveis tiveram alta Rovena Rosa/Agência Brasil/Arquivo

Com a chegada do feriado de Carnaval, muitas pessoas planejam viagens para aproveitar os dias de folga. Porém, os indicadores econômicos mostram que a inflação encareceu o passeio. A prévia do índice referente a fevereiro, divulgada na terça-feira (25), revela que os preços subiram, em média, 1,23% no mês, a maior alta para o período desde 2016. Entre os grupos que puxaram a alta, estão Alimentação e Bebidas (0,61%), Habitação (4,34%), Transportes (0,44%) e Saúde e Cuidados Pessoais (0,54%).

A inflação oficial de janeiro foi de 0,16%, informou o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Para entender o impacto da inflação nas viagens, a reportagem analisou o cenário de uma viagem de carro com base na prévia da inflação e no índice oficial. No caso das viagens de avião, o R7 analisou apenas o índice oficial de janeiro, que conta com informações sobre passagens aéreas.

Inflação oficial

A inflação oficial de janeiro mostrou que as passagens aéreas apresentaram uma alta de 10,42% no mês. Além disso, o preço do táxi subiu 1,83%, em razão de reajustes de 7,83% no Rio de Janeiro (RJ) e de 4,79% em Salvador (BA).

Em São Paulo (SP), foram registrados aumentos de 3% no trem e no metrô, devido ao reajuste de 4% nas passagens a partir de 6 de janeiro.

Por outro lado, a alimentação fora do domicílio desacelerou de 1,19% em dezembro para 0,67% em janeiro. Tanto o lanche (0,94%) quanto a refeição (0,58%) tiveram variações inferiores às do mês anterior (0,96% e 1,42%, respectivamente).

Prévia da inflação

Segundo a prévia da inflação, os combustíveis apresentaram uma alta acumulada no ano de 2,56%, e de 1,88% no mês de fevereiro. A alimentação fora do domicílio teve alta de 0,56% durante o mês, e no acumulado do ano, o índice ficou em 1,50%.

Ainda no grupo de alimentos, as carnes registraram alta de 20,1% no ano, sendo 0,08% em fevereiro. As bebidas tiveram alta de 3,64% no mês, e 5,97% no ano.

Além disso, os itens de higiene pessoal registraram preços mais altos: 0,68% no mês e 1,70% no acumulado de 2025. Na área da saúde, os produtos farmacêuticos apresentaram alta de 0,19% em fevereiro, e o acumulado do ano chega a 0,50%.

Porém, o grupo de vestuário registrou queda no mês: −0,08% em roupas masculinas, −0,33% em roupas femininas e −0,05% em roupas infantis.