‘Efeito Trump’ influenciou decisão do Banco Central dos EUA de manter a taxa de juros inalterada

O dólar comercial fechou em R$ 5,72, nesta quarta-feira (19), após a divulgação da ata da reunião do FED (Banco Central dos Estados Unidos). O documento aponta que o órgão decidiu esperar o desempenho da inflação durante o governo de Donald Trump para avaliar uma possível redução de juros no país perto do final do ano.





Em entrevista ao Conexão Record News desta quinta-feira (20), Hugo Garbe, professor doutor em economia do Mackenzie, analisa que a decisão do FED é motivada pelo “efeito Trump”, em referência às taxações anunciadas pelo presidente americano a parceiros como México, Canadá e Brasil.