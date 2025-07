Saques superam depósitos em R$ 49,6 bi, e poupança tem 3º pior saldo para o 1º semestre Ao longo dos seis primeiros meses do ano, depósitos somaram R$ 2,08 trilhões, enquanto os saques chegaram a R$ 2,13 trilhões Economia|Do R7 07/07/2025 - 10h31 (Atualizado em 07/07/2025 - 10h57 ) twitter

Resultado do primeiro semestre representa o terceiro pior desempenho da série histórica Edu Garcia/R7 - 04.09.2023/Edu Garcia/R7 - 04.09.2023

A caderneta de poupança registrou uma retirada líquida de R$ 49,65 bilhões no primeiro semestre de 2025, segundo dados divulgados pelo Banco Central nesta segunda-feira (7). O resultado representa o terceiro pior desempenho da série histórica, iniciada em 1995, reforçando a tendência de esvaziamento do investimento mais tradicional do país.

Ao longo dos seis primeiros meses do ano, os depósitos somaram R$ 2,079 trilhões, enquanto os saques chegaram a R$ 2,128 trilhões.

Com isso, o saldo ficou negativo em quase R$ 50 bilhões, atrás apenas dos resultados de 2023 (R$ 66,6 bilhões negativos) e de 2022, ano em que a saída líquida ultrapassou R$ 50 bilhões.

O cenário atual mantém um ciclo de perdas que já dura nove semestres consecutivos — ou seja, desde o início de 2021 a poupança não fecha um semestre com saldo positivo.

Apesar das saídas, o estoque total da poupança se manteve acima de R$ 1 trilhão, encerrando junho com R$ 1,019 trilhão. Esse volume, no entanto, inclui a remuneração acumulada dos valores ainda aplicados, e não significa que os brasileiros estejam investindo mais no produto.

Em junho, a poupança teve captação líquida de R$ 2,124 bilhões — o segundo mês seguido com resultado positivo após um ciclo de saques.

