Imposto de Renda: prazo para envio termina em um mês; 18 milhões já declararam Expectativa é de que o órgão receba 46,2 milhões de declarações até 30 de maio; quase metade utilizou modelo pré-preenchido Economia|Do R7, em Brasília 30/04/2025 - 11h55 (Atualizado em 30/04/2025 - 12h26 )

Imposto de Renda 2025: mais de 18 milhões enviaram declaração até as 11h30 desta quarta Joédson Alves/Agência Brasil - Arquivo

O prazo para entregar a declaração do Imposto de Renda 2025 termina em 30 de maio, e mais de 28 milhões de brasileiros ainda não enviaram o documento. Segundo a Receita Federal, até as 11h30 desta quarta-feira (30) pouco mais de 18 milhões de contribuintes haviam concluído o processo. A expectativa do órgão é de receber 46,2 milhões de declarações neste ano.

Quase 50% dos contribuintes utilizaram a declaração pré-preenchida até o momento.

Segundo a Receita Federal, a não declaração de Imposto de Renda pode acarretar multas, que podem ser equivalentes a 1% até o teto de 20% sobre o valor do tributo devido. O valor mínimo da multa é de R$ 165,74.

“O valor da multa começa a contar no primeiro dia seguinte ao da data limite de entrega e termina sua contagem na data do envio da declaração ou, se não for entregue, na data do lançamento de ofício pela Receita Federal”, informou a Receita.

Veja o passo a passo para baixar o programa

Acesse o site receita.gov.br ;

Clique no quadro “Imposto de Renda”;

Na coluna “Serviços” , selecione “Baixar o programa do Imposto de Renda”;

, selecione Em seguida, clique em “Baixar programa” no Programa IRPF 2025, ano-calendário 2024, se o seu computador for Windows. Caso contrário, escolha a versão correspondente ao seu sistema operacional;

no Programa IRPF 2025, ano-calendário 2024, se o seu computador for Windows. Caso contrário, escolha a versão correspondente ao seu sistema operacional; No ícone IRPF 2025 , clique sobre ele para mais informações sobre a versão do programa.

, clique sobre ele para mais informações sobre a versão do programa. O programa começará a ser baixado;

Escolha onde salvar o arquivo e clique em “Avançar” para criar um ícone na área de trabalho;

para criar um ícone na área de trabalho; Após a instalação ser concluída, clique em “Terminar”.

Arte do Imposto de Renda 2025 Arte/R7

Se você ainda não declarou, veja as três opções disponíveis para o envio:

Formas de envio:

Declaração Pré-Preenchida – Disponível em todas as plataformas para contribuintes com conta Gov.br nos níveis ouro ou prata;

Programa Gerador da Declaração (PGD) – Pode ser baixado e usado em computadores pelo site da Receita Federal;

Meu Imposto de Renda (MIR) – Aplicativo para celulares e tablets, disponível nas lojas digitais.

Declaração pré-preenchida

Disponível desde 1º de abril, a declaração pré-preenchida traz automaticamente informações como rendimentos, pagamentos e deduções. Além de agilizar o processo, esse modelo reduz as chances de erro. A Receita estima que 57% dos contribuintes devem ter optado por essa funcionalidade.

Quem deve declarar?

Devem prestar contas ao Fisco todas as pessoas que:

Receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888 no ano passado;

Tiveram receita bruta da atividade rural acima de R$ 169.440.

Multa

Quem perder o prazo de entrega estará sujeito a multa de:

1% ao mês sobre o imposto devido, com valor mínimo de R$ 165,74;

Ou até 20% do valor do imposto, prevalecendo o maior valor entre os dois.

Cronograma de restituições (ano-base 2024)

As restituições serão pagas em cinco lotes, de maio a setembro:

1º lote: 30 de maio;

2º lote: 30 de junho;

3º lote: 31 de julho;

4º lote: 29 de agosto;

5º lote: 30 de setembro.

Prioridades para receber restituição

Idosos acima de 80 anos;

Idosos entre 60 e 79 anos;

Contribuintes com deficiência física, mental ou moléstia grave;

Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério;

Quem optar pela declaração pré-preenchida e restituição via Pix;

Quem optar apenas pela declaração pré-preenchida ou restituição via Pix.

