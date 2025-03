Pesquisa: 74% dos brasileiros apoiam isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000 Estudo do Real Time Big Data mostra que maioria concorda com proposta do governo; 49% acreditam que medida ajudará economia Brasília|Do R7, em Brasília 19/03/2025 - 17h00 (Atualizado em 19/03/2025 - 17h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Pesquisa mostra que 49% dos entrevistados acredita que isenção ajudará a economia Aloisio Maurício/Fotoarena/Estadão Conteúdo - 19.03.2025

Uma pesquisa encomendada pelo Jornal da Record e realizada pelo instituto Real Time Big Data, nos dias 17 e 18 de março de 2025, revelou que 74% dos brasileiros concordam com a proposta do governo federal de isentar do Imposto de Renda pessoas que recebem até R$ 5.000.

O estudo ouviu 1.200 entrevistados. Ainda segundo o levantamento, 49% dos participantes acreditam que a medida pode ajudar a economia do país.

A pesquisa, com margem de erro de +/- 3 pontos percentuais e nível de confiança de 95%, indicou que 63% dos entrevistados tinham conhecimento sobre a proposta, enquanto 37% desconheciam a iniciativa. Entre os que sabiam da medida, a maioria se mostrou favorável, com apenas 21% discordando e 5% sem opinião formada.

Publicidade 1 / 4 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Pesquisa do Real Time Big Data sobre isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000 Aprovação da isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000 Divulgação/Real Time Big Data - 19.03.2025

Quanto ao impacto econômico, 39% dos participantes não acreditam que a isenção trará benefícios, e 12% não souberam avaliar. Apesar da divisão de opiniões, o apoio à proposta é majoritário em todas as faixas etárias e classes sociais.

‌



No levantamento, 53% de homens e 47% de mulheres foram ouvidos, em faixa etária que variou entre 16 e mais de 60 anos — maior participação de pessoas entre 35 e 49 anos (25%). Em relação à escolaridade, 41% tinham até o ensino fundamental completo, 43% até o ensino médio e 16% até o superior.

Saiba mais sobre o projeto de isenção

De acordo com o governo, a medida deve beneficiar cerca de 10 milhões de pessoas. Na apresentação do projeto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva argumentou que não há viés arrecadatório e será compensado pela cobrança do tributo das pessoas mais ricas do país.

‌



Além de afirmar que a matéria é neutra, o petista admitiu mudanças ao texto por parte dos deputados e senadores. Não há, ainda, data para análise do projeto, que foi enviado ao Congresso Nacional.

O projeto amplia a isenção do IR para quem ganha até R$ 5.000 por mês a partir de 1º de janeiro de 2026. Atualmente, a faixa de isenção é de R$ 2.259,20. Além disso, quem ganha entre R$ 5.000 e R$ 7.000 vai contar com um desconto parcial para pagamento do tributo.