‘Prévia do PIB’ do Banco Central cai 0,7% em maio, na primeira queda de 2025 Última vez que o índice apresentou retração foi em dezembro do ano passado, quando caiu 0,9% Economia|Do R7, em Brasília 14/07/2025 - 09h44 (Atualizado em 14/07/2025 - 09h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O PIB representa a soma de todos os bens e serviços produzidos no país José Paulo Lacerda/CNI/Arquivo

O IBC-Br (Índice de Atividade Econômica), considerado uma “prévia do PIB (Produto Interno Bruto)”, recuou 0,7% em maio na comparação com o mês anterior, registrando a primeira queda de 2025. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (14) pelo Banco Central.

A última vez que o índice apresentou retração foi em dezembro do ano passado, quando caiu 0,9%. Os resultados são ajustados sazonalmente, ou seja, consideram as variações típicas de cada período do ano para permitir uma comparação mais precisa entre os meses.

Já na comparação com maio de 2024, a chamada “prévia do PIB” teve alta de 3,2%, ainda sem ajuste sazonal. No acumulado do ano, o indicador registrou crescimento de 3,4%, e em 12 meses até maio de 2025, a alta foi de 4%.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

🔎 O PIB representa a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e é utilizado para medir a evolução da economia.

‌



Os dados do IBC-Br são coletados de uma base similar à do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), órgão responsável pelo indicador oficial sobre o crescimento econômico.

IBC-Br e taxa de juros

O IBC-Br é um dos instrumentos utilizados para acompanhar a atividade econômica e serve de apoio às decisões do Banco Central sobre a taxa básica de juros, a Selic, atualmente fixada em 15% ao ano. O índice considera dados sobre o desempenho da indústria, do comércio, dos serviços, da agropecuária e do volume de impostos arrecadados.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A Selic é o principal instrumento do Banco Central para alcançar a meta de inflação. Quando o Copom (Comitê de Política Monetária) aumenta a taxa de juros, o objetivo é conter a demanda aquecida. Isso influencia os preços, já que juros mais altos encarecem o crédito e incentivam a poupança.

Dessa forma, taxas mais elevadas ajudam a conter a inflação, mas também podem desacelerar o ritmo de crescimento da economia.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp