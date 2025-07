Tarifa de Trump ameaça agro brasileiro e pode derrubar PIB para 1,7% Especialista alerta que regiões como Sul, Sudeste e Centro-Oeste serão mais afetadas e prejuízo ao setor pode chegar a US$ 10 bilhões Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 13/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 13/07/2025 - 02h00 ) twitter

A possível imposição de tarifas de até 50% por parte de Donald Trump acende o alerta no setor do agronegócio brasileiro. Murilo Oliveira, especialista da Colle Comex, explica que o impacto pode ser severo, já que o agro representa cerca de 6% das exportações para os EUA e é um dos principais motores da economia nacional.

Regiões como Sul, Sudeste e Centro-Oeste, responsáveis por grande parte das exportações de carne, açúcar, madeira e celulose, seriam as mais afetadas.

O prejuízo estimado ao setor gira em torno de US$ 10 bilhões (aproximadamente, R$ 55 bilhões), podendo refletir diretamente no Produto Interno Bruto (PIB) de 2025, que poderia cair dos 2% inicialmente projetados para até 1,7%.

