Em carta, Barroso diz que tarifa de Trump se baseia em ‘compreensão imprecisa’ dos fatos O presidente do STF finalizou dizendo que ‘o Judiciário está ao lado dos que trabalham a favor do Brasil e está aqui para defendê-lo’ Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 13/07/2025 - 22h13 (Atualizado em 13/07/2025 - 22h16 ) twitter

Em carta, Barroso diz que sanções de Trump se baseiam em ‘compreensão imprecisa’ dos fatos JR Entrevista/Reprodução - 03.07.2025

Após o anúncio do presidente norte-americano Donald Trump pela tarifa de 50% para exportação de produtos brasileiros, o presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Luís Roberto Barroso, afirmou em carta públicaque as sanções “fundadas em compreensão imprecisa dos fatos ocorridos no país nos últimos anos”.

Em nenhum momento Barroso citou o nome do presidente dos EUA. “As diferentes visões de mundo nas sociedades abertas e democráticas fazem parte da vida e é bom que seja assim. Mas não dão a ninguém o direito de torcer a verdade ou negar fatos concretos que todos viram e viveram”, disse.

Segundo Barroso, a democracia tem lugar para conservadores, liberais e progressistas.

“A oposição e a alternância no poder são da essência do regime. Porém, a vida ética deve ser vivida com valores, boa-fé e a busca sincera pela verdade. Para que cada um forme a sua própria opinião sobre o que é certo, justo e legítimo, segue uma descrição factual e objetiva da realidade”, afirmou.

Barroso lembrou ainda que a partir de 2019, o Brasil viveu episódios que incluíram tentativa de atentado terrorista a bomba no aeroporto de Brasília; tentativa de invasão da sede da Polícia Federal; tentativa de explosão de bomba no Supremo, acusações falsas de fraude eleitoral uma tentativa de golpe que incluía plano para assassinar o presidente da República, o vice e um ministro do Supremo.

“Foi necessário um tribunal independente e atuante para evitar o colapso das instituições, como ocorreu em vários países do mundo, do Leste Europeu à América Latina”, disse.

Sobre as ações penais em curso sobre tentativa de golpe, Barroso disse que há “absoluta transparência em todas as fases do julgamento”.

“No Brasil de hoje, não se persegue ninguém. Realiza-se a justiça, com base nas provas e respeitado o contraditório. Como todos os Poderes, numa sociedade aberta e democrática, o Judiciário está sujeito a divergências e críticas”, disse o presidente do STF.

O presidente do STF finalizou dizendo que “o Judiciário está ao lado dos que trabalham a favor do Brasil e está aqui para defendê-lo”.

