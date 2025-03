Receita Federal recebeu mais de 160 mil declarações do Imposto de Renda nas primeiras horas Expectativa é de que a Receita receba 46,2 milhões de declarações até 30 de maio, prazo final para entrega do documento Economia|Giovana Cardoso, do R7, em Brasília 17/03/2025 - 12h24 (Atualizado em 17/03/2025 - 12h34 ) twitter

Prazo vai até 30 de maio Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Em duas horas, a Receita Federal recebeu 162.350 declarações do Imposto de Renda de pessoas físicas, segundo dados do próprio órgão, atualizados até as 10h. Nesta segunda-feira (17) começou o prazo de entrega das declarações. A expectativa é de que a Receita receba 46,2 milhões de documentos até 30 de maio , prazo final para entrega do documento.

Para este ano, ficou definido que todo trabalhador que recebeu mais de R$ 33.888 em 2024 é obrigado a prestar contas com a Receita Federal — antes, esse valor era de R$ 30.639,90.

No último dia 13, o programa da declaração do imposto foi disponibilizado para ser baixado no site da Receita Federal, mas sem a pré-preenchida, que facilita na hora da prestação de contas. Aqueles que entregarem o documento com antecedência poderão ter prioridade ao receber a restituição, caso tenham direito. O pagamento da restituição começa em 30 de maio (veja o calendário completo abaixo).

Veja o passo a passo para baixar o programa

Acesse o site receita.gov.br

Clique no quadro “Imposto de Renda”

Na coluna “Serviços” , selecione “Baixar o programa do Imposto de Renda”

, selecione Em seguida, clique em “Baixar programa” no Programa IRPF 2025, ano-calendário 2024, se o seu computador for Windows. Caso contrário, escolha a versão correspondente ao seu sistema operacional.

no Programa IRPF 2025, ano-calendário 2024, se o seu computador for Windows. Caso contrário, escolha a versão correspondente ao seu sistema operacional. No ícone IRPF 2025 , clique sobre ele para mais informações sobre a versão do programa.

, clique sobre ele para mais informações sobre a versão do programa. O programa começará a ser baixado.

Escolha onde salvar o arquivo e clique em “Avançar” para criar um ícone na área de trabalho.

para criar um ícone na área de trabalho. Após a instalação ser concluída, clique em “Terminar”.

Arte do Imposto de Renda 2025 Arte/R7