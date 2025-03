Safra de grãos 2024/25 será de 328,3 milhões de toneladas, estima Conab O novo cálculo se deve à conclusão do plantio das culturas de 1ª safra e à intensificação dos trabalhos de colheita Economia|Do R7, em Brasília 13/03/2025 - 10h27 (Atualizado em 13/03/2025 - 10h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Informações estão no 6º Levantamento da Safra de Grãos 2024/25 divulgadas nesta quinta

A Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) atualizou a estimativa para a produção de grãos na safra 2024/2025 para 328,3 milhões de toneladas, um aumento de 10,3% em relação ao volume obtido no ciclo anterior, o que representa um acréscimo de 30,6 milhões de toneladas a serem colhidas.

O novo cálculo se deve à conclusão do plantio das culturas de 1ª safra e à intensificação dos trabalhos de colheita. As informações estão no 6º Levantamento da Safra de Grãos 2024/25, divulgado pela estatal nesta quinta-feira (13).

Além disso, segundo o governo, o resultado também reflete o aumento na área plantada, estimada em 81,6 milhões de hectares, assim como a recuperação na produtividade média das lavouras, projetada em 4.023 quilos por hectare. Caso o panorama se confirme ao final do ciclo, este será um novo recorde para a produção na série histórica da Conab.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Soja

Principal produto cultivado, a estimativa de produção é de 167,4 milhões de toneladas, 13,3% superior à safra passada. “Após um início de colheita mais lento, devido a atrasos no plantio e ao excesso de chuvas em janeiro, a redução das precipitações em fevereiro propiciou um grande avanço na área colhida”, informou o relatório. Nesta semana, o índice de colheita está em 60,9% da área, superior ao registrado no mesmo período da temporada anterior, bem como à média dos últimos cinco anos.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

“Os rendimentos obtidos até o momento têm superado positivamente as expectativas iniciais em estados produtores, como Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais. Por outro lado, no Rio Grande do Sul e em Mato Grosso do Sul, a irregularidade e a ausência de precipitações já afetaram o potencial produtivo da cultura em quase todo o estado”, ressalta o documento.

Milho

A colheita da soja dita o ritmo de avanço do plantio do milho 2ª safra, que já atinge 83,1% da área prevista. O índice está abaixo do registrado no último ciclo em período semelhante, porém mais alto do que a média dos últimos 5 anos.

‌



A expectativa da Conab é que haja um crescimento da área da 2ª safra do cereal em 1,9%, chegando a aproximadamente 16,75 milhões de hectares. As condições climáticas até o momento são favoráveis e se estima uma recuperação na produtividade média nas lavouras, estimada em 5.703 quilos por hectares.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Arroz

Para o arroz também se verifica aumento na área plantada em 6,5%, chegando a 1,7 milhão de hectares. As boas condições climáticas vêm favorecendo as lavouras, permitindo uma recuperação de 7,3% na produtividade média das lavouras, estimada em 7.063 quilos por hectare. Mantendo-se as condições atuais, a estimativa para a produção neste levantamento passa para 12,1 milhões de toneladas.

‌



Feijão

Outro produto importante para os brasileiros, o feijão deverá registrar um ligeiro aumento na produção total de 1,5% na safra 2024/25, estimada em 3,29 milhões de toneladas. O resultado é influenciado principalmente pela expectativa de uma leve melhora na produtividade média das lavouras, uma vez que a área destinada para a leguminosa se mantém praticamente estável.

Algodão

No caso do algodão, a expectativa é que o aumento na área semeada, estimada em cerca de 2 milhões de hectares, reflita em incremento na produção. A expectativa é de uma boa produtividade média nas lavouras, podendo ser a terceira maior já registrada na série histórica perdendo apenas para os últimos dois ciclos.