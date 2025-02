Preço do trigo segue elevado devido à valorização externa do grão Importações do trigo em meses anteriores também dificultaram a queda no preço do grão

Record News Rural|Do R7 19/02/2025 - 11h23 (Atualizado em 19/02/2025 - 11h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share