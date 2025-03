Irlanda anuncia doação de R$ 91 milhões para o Fundo Amazônia nos próximos três anos Recursos são administrados pelo BNDES em coordenação com o Ministério do Meio Ambiente Brasília|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 13/03/2025 - 07h19 (Atualizado em 13/03/2025 - 07h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Fiona Flood, embaixadora da Irlanda, Marina Silva e Seán Canney, ministro dos Transportes irlandês Rogério Cassimiro/MMA - 12.3.2025

A Irlanda anunciou o compromisso de doar 15 milhões de euros, o equivalente à cerca de R$ 91 milhões, ao Fundo Amazônia nos próximos três anos. Os recursos são geridos pelo BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), em coordenação com o MMA (Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima). Apenas em 2024, foram internalizados cerca de R$ 1 bilhão em doações contratadas a partir de 2023, provenientes de seis países diferentes. Ao todo, o fundo apoia 123 projetos, totalizando R$ 3,1 bilhões, e já desembolsou R$ 1,9 bilhão, sendo mais de R$ 200 milhões somente no ano passado.

O anúncio foi feito em um encontro entre a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, e o ministro dos Transportes da Irlanda, Sean Canney, nesta quarta-feira (12). O fundo é a maior iniciativa mundial para a redução de emissões por desmatamento e degradação florestal.

“Isso faz a diferença, porque o que queremos é um novo ciclo de prosperidade, sobretudo no contexto do agravamento da mudança do clima”, afirmou Marina Silva. “O importante apoio da Irlanda representa um reconhecimento dos bons resultados alcançados pelo Brasil no combate ao desmatamento e permitirá ao país avançar ainda mais nessa agenda e no enfrentamento da mudança do clima”, concluiu.

Já o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, afirmou que o acordo reconhece a efetividade do Brasil no combate ao desmatamento. “Esse importante aporte reforça nossa capacidade de financiar iniciativas que protegem a floresta, fortalecem comunidades e impulsionam a bioeconomia. O BNDES, como gestor do fundo, continuará trabalhando para ampliar os impactos positivos dessa iniciativa e atrair novos parceiros comprometidos com a preservação ambiental e o enfrentamento da crise climática”.

‌



Segundo o sistema Prodes, do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), a taxa de desmatamento da Amazônia entre agosto de 2023 e julho de 2024 caiu 30,63% em relação ao período anterior, representando a maior redução percentual dos últimos 15 anos. O Prodes apontou ainda que a queda em 2024, comparada a 2022, é de mais de 45%.

“Estou particularmente satisfeito por ter feito este anúncio ao lado da ministra Marina Silva, que, como ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, coordenou esforços que resultaram na queda de mais de 45% no desmatamento da Amazônia entre 2023 e 2024, em relação a 2022″, destacou o ministro Canney.