Sete em cada dez empresários se sentem mal-informados sobre crédito para trabalhadores Pesquisa da Abrasel também mostrou que o comprometimento da renda dos funcionários, item apontado por 78% dos respondentes Economia|Do R7 01/04/2025 - 08h19 (Atualizado em 01/04/2025 - 08h22 )

Modalidade pode ser contratada pelo trabalhador no aplicativo da Carteira Digital Marcelo Camargo/Agência Brasil/Arquivo

Uma pesquisa da Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes) revelou que quase sete em cada dez empresários se consideram pouco ou nada informados sobre as condições, procedimentos e custos envolvidos no processamento dos descontos em folha da nova modalidade do Crédito do Trabalhador. Ainda segundo o estudo, a maior preocupação dos empresários é o comprometimento da renda dos funcionários, apontado por 78% dos respondentes. Em seguida, com 72%, está a dificuldade com os procedimentos em caso de demissão.

Paulo Solmucci, presidente da Abrasel, explica que a gestão dos descontos na folha de pagamento já é complexa e que essa medida pode aumentar ainda mais a carga administrativa. “Estamos preocupados com os impactos que essa nova modalidade de consignado pode trazer para o nosso setor. Muitos empreendimentos usam serviços terceirizados de pequenos escritórios de contabilidade, enquanto outros realizam os procedimentos internamente. O desconhecimento ainda é generalizado”, afirma.

Conhecimento sobre a nova modalidade

79% já ouviram falar da nova modalidade;

50% se disseram pouco informados sobre os detalhes da operação;

18% disseram não ter nenhuma informação;

25% avaliaram estar suficientemente informados;

7% se consideram totalmente informados.

Além disso, 66% dos empresários acreditam que os funcionários também não estão bem informados sobre o assunto.

Preocupações

Outras preocupações apontadas na pesquisa incluem:

‌



Responsabilidade da empresa por intermediar os pagamentos (70%);

Dúvidas quanto ao procedimento para realizar o desconto em folha (62%).



A pesquisa permitia mais de uma resposta por participante.

Pontos positivos

Apesar das preocupações com os custos e implicações para bares e restaurantes, o crédito consignado pode trazer uma injeção de recursos e estimular o movimento no setor. Esse é um dos pontos positivos da medida, que pode impulsionar o consumo e fortalecer os negócios.

‌



Segundo Solmucci, “a medida confere utilidade a uma parte do FGTS que tem acesso restrito e, ao representar uma garantia real, abre crédito para quem não tem acesso por falta de garantias. Esse crédito tende a ser mais barato devido à garantia e à competição entre bancos e financeiras. Os novos empréstimos que não tenham como destino a substituição de dívidas piores tendem a dinamizar a economia, favorecendo especialmente o nosso setor”.

