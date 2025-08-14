Setor de serviços cresce pelo quinto mês seguido, bate recorde e tem alta de 2,5% no semestre Setor se encontra 18% acima do nível pré-pandemia e renova, neste mês, o ponto mais alto da série histórica Economia|Clarissa Lemgruber, do R7, em Brasília 14/08/2025 - 09h08 (Atualizado em 14/08/2025 - 09h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Setor de serviços cresceu 0,3% em junho de 2025, alcançando um recorde histórico.

O acumulado do semestre foi de 2,5%, com destaque para o setor de informação e comunicação (6,2%).

Transportes apresentaram crescimento (1,5%), enquanto outros setores, como serviços às famílias, tiveram quedas significativas.

Atividades turísticas caíram 0,9% em junho e permaneceram 11,6% acima do nível pré-pandemia. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Setor acumulou alta de 2,5% no primeiro semestre Rovena Rosa/Agência Brasil - Arquivo

O setor de serviços, responsável por cerca de 70% do PIB (Produto Interno Bruto) nacional, cresceu 0,3% em junho de 2025, indica a PMS (Pesquisa Mensal de Serviços) divulgada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta quinta-feira (14).

Com isso, o setor se encontra 18% acima do nível pré-pandemia (fevereiro de 2020) e renova, neste mês, o ponto mais alto da série histórica.

O acumulado no ano foi de 2,5%, e o acumulado em 12 meses em junho de 2025 (3%) manteve o ritmo de crescimento frente ao observado em maio de 2025 (3%).

Em junho, a alta foi acompanhada por apenas uma das cinco atividades investigadas: os transportes (1,5%), que mostraram aumento da receita nas empresas que operam com o transporte rodoviário de cargas e o aéreo de passageiros.

‌



Em contrapartida, os demais setores assinalaram taxas negativas, com destaque para os outros serviços (-1,3%), que eliminou quase todo o ganho de maio (1,5%), e para os serviços prestados às famílias (-1,4%), com a terceira queda seguida e perda acumulada de 1,8%.

As demais atividades mostraram ligeiras variações negativas:

‌



informação e comunicação (-0,2%)

profissionais, administrativos e complementares (-0,1%).

Por região

Regionalmente, 11 das 27 Unidades da Federação assinalaram expansão no volume de serviços em junho, na comparação com o mês imediatamente anterior, evidenciando o ligeiro acréscimo observado no resultado do Brasil (0,3%).

Os maiores impactos positivos vieram do Distrito Federal (2,3%) e do Paraná (0,8%), seguidos por Mato Grosso do Sul (2,2%), Espírito Santo (0,9%) e Tocantins (4,5%).

‌



Em contrapartida, Minas Gerais (-1,2%), São Paulo (-0,2%) e Rio de Janeiro (-0,6%) exerceram as principais influências negativas do mês.

Alta de 2,5% no primeiro semestre

O acumulado do primeiro semestre (janeiro a junho de 2025), frente a igual período do ano anterior, teve expansão de 2,5%, com quatro das cinco atividades de divulgação apontando taxas positivas e crescimento em 57,8% dos 166 tipos de serviços investigados.

Entre os setores, a contribuição positiva mais importante ficou com o ramo de informação e comunicação (6,2%); desenvolvimento e licenciamento de softwares; tratamentos de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet; desenvolvimento de programas de computador sob encomenda; e consultoria em tecnologia da informação.

Os demais avanços vieram de:

transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (1,7%)

profissionais, administrativos e complementares (2,3%)

serviços prestados às famílias (1,9%),

Em sentido oposto, os outros serviços (-2,2%) exerceram a única influência negativa.

Queda no turismo

Em junho de 2025, o índice de atividades turísticas recuou 0,9% frente ao mês imediatamente anterior, segundo resultado negativo seguido, período em que acumulou uma perda de 1,3%.

Com isso, o segmento de turismo se encontra 11,6% acima do patamar de fevereiro de 2020 e 1,8% abaixo do ápice da sua série histórica, alcançado em dezembro de 2024.

Segundo o IBGE, 11 dos 17 locais pesquisados acompanharam este movimento de queda verificado na atividade turística nacional (-0,9%). A influência negativa mais relevante ficou com Minas Gerais (-4,2%), seguido por Rio de Janeiro (-1,5%), Santa Catarina (-3,6%) e Paraná (-2,1%).

Em sentido oposto, São Paulo (0,6%) e Distrito Federal (3,4%) lideraram os ganhos do turismo neste mês.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp