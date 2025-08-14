Matuê: saiba quem é o traficante apontado como chefe do CV e procurado durante operação na Cidade de Deus e na Gardênia A polícia fez um cerco em uma área de mata para localizar Ygor Freitas de Andrade, de 28 anos, que estaria ferido Rio de Janeiro|Do R7 14/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 14/08/2025 - 02h00 ) twitter

Matuê é apontado com chefe do tráfico na Gardênia RECORD

Apontado como um dos chefes do Comando Vermelho, o traficante Ygor Freitas de Andrade, de 28 anos, conhecido como Matuê, estava entre os alvos da operação contra a facção na Cidade de Deus e na Gardênia Azul, na zona oeste do Rio, na quarta-feira (13).

A polícia fez um cerco em uma área de mangue para localizar o criminoso, que estaria ferido e escondido em uma mata perto da Vila do Pan, na Barra da Tijuca.

Matuê é o chefe do tráfico na Gardênia e participa da disputa sangrenta pela expansão de território da organização criminosa na zona oeste, segundo o comandante do Bope (Batalhão de Operações Especiais).

O tenente-coronel Marcelo Corbage definiu o traficante como “muito violento” e afirmou que ele foi responsável pela morte da policial civil da Core (Coordenadoria de Recursos Especiais), José Antônio Lourenço, de 39 anos, na Cidade de Deus, em maio deste ano.

Na ficha criminal, consta que Matuê está nas ruas desde julho de 2019, após um indulto. Ele é alvo de mandados de prisão por crimes como homicídio qualificado e tráfico de drogas.

