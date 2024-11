Governo deveria realocar dinheiro para servir quem usa o serviço público, diz economista

“Talvez o governo precise repensar em como realocar o dinheiro de forma mais eficiente, de maneira com que ele se reflita à população, à conta daqueles que utilizam o serviço público”, afirmou Denis Medina, economista entrevistado pela RECORD NEWS nesta terça-feira (12). Ele falou sobre o pacote de corte de gastos no orçamento de 2026 do governo federal , que deve ser divulgado ainda nesta semana. O economista destaca que o facão deve mirar ministérios com maior verba e reiterou que “ nunca se arrecadou tanto, mas nunca se gastou tanto ” e, por este motivo, os consumidores finais acabam não sendo beneficiados.