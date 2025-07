EUA: veja principais exportações do Brasil neste ano e possíveis impactos com novas taxas Com o risco econômico, especialistas defendem diálogo e diplomacia para resolver impasse Economia|Do R7 23/07/2025 - 12h32 (Atualizado em 23/07/2025 - 12h56 ) twitter

Tarifas começam a valer no dia 1º de agosto, mas negociações tentam atrasar data Igor Do Vale/Altaphoto/Estadão Conteúdo - 18/07/2025

Um relatório da Amcham (Câmara Americana de Comércio para o Brasil) revelou que o comércio entre Brasil e Estados Unidos alcançou US$ 41,7 bilhões no acumulado de janeiro a junho de 2025 — um crescimento de 7,7% em relação ao mesmo período de 2024. Segundo o documento, esse é o segundo maior valor da série histórica, mantendo os EUA como o segundo maior parceiro comercial do Brasil em bens.

O levantamento também apresentou os dez principais produtos exportados pelo Brasil. Destacaram-se os semiacabados de ferro e aço (+15,9%), o café não torrado (+38,8%) e aeronaves (veja lista completa abaixo).

RESUMO DA NOTÍCIA Comércio Brasil-EUA alcançou US$ 41,7 bilhões no primeiro semestre de 2025.

Seis dos dez principais produtos exportados pelo Brasil tiveram aumento nas vendas.

Aumento tarifário dos EUA pode impactar as exportações brasileiras, principalmente em setores como celulose e máquinas.

Relatório alerta sobre a preocupação com novas tarifas previstas para o segundo semestre. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Mesmo com o anúncio de aumento tarifário por parte dos EUA, o comércio bilateral seguiu em alta no primeiro semestre. Alguns setores mantiveram ou até ampliaram suas vendas, especialmente os onde o Brasil ocupa posição dominante no mercado global — como aeronaves, carne, café e sucos. Por outro lado, áreas como celulose e máquinas já apresentaram queda nas vendas. “O anúncio de aumento tarifário no segundo semestre preocupa”, conclui o relatório.

Principais produtos exportados aos EUA no 1º semestre de 2025

Óleos brutos de petróleo — US$ 2,3 bilhões

Produtos semiacabados de ferro ou aço — US$ 1,9 bilhão

Café não torrado — US$ 1,1 bilhão

Aeronaves — US$ 1,04 bilhão

Ferro-gusa — US$ 865 milhões

Óleos combustíveis — US$ 830,6 milhões

Carne bovina — US$ 791,2 milhões

Sucos de frutas — US$ 743,2 milhões

Celulose — US$ 718 milhões

Instalações e equipamentos de engenharia civil — US$ 592,1 milhões

Demais produtos — US$ 8,9 bilhões

Produtos com queda nas exportações

Entre os dez principais produtos exportados, oito registraram queda nas vendas, e todos, exceto petróleo bruto e óleos combustíveis, estão sujeitos às novas tarifas.

Açúcares e melaços: −51,6%

Óleos brutos de petróleo: −24,5%

Instalações e equipamentos de engenharia civil: −23,6%

Celulose: −14,9%

Manufaturas de madeira: −14,0%

Motores de pistão: −7,6%

Óleos combustíveis: −6,6%

Partes e acessórios de veículos: −5,6%

Geradores elétricos giratórios: −3,6%

Armas e munições: −1,8%

Exportações industriais

As exportações industriais brasileiras para os EUA alcançaram um recorde de US$ 16 bilhões no primeiro semestre de 2025 — alta de 8,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. Com isso, os EUA se consolidaram como principal destino da indústria brasileira, à frente do Mercosul (US$ 11,5 bi), União Europeia (US$ 10,8 bi) e China (US$ 9,7 bi).

Dos dez principais produtos exportados aos EUA, oito pertencem à indústria de transformação. Apesar do crescimento, o setor industrial ainda apresenta déficit na balança comercial com os EUA: US$ 3,7 bilhões — aumento de 55,6% em relação ao primeiro semestre de 2024.

Impactos e negociações

O presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, Claudio Bier, afirma que os efeitos negativos já começaram a ser sentidos.

“Temos empresas de madeira que exportam até 95% da produção para os Estados Unidos. Algumas vão fechar, outras já deram férias coletivas. Hotéis que recebiam importadores americanos estão vazios porque os compradores não vieram. O impacto já é real.”

Flávio Roscoe, presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais, alerta que o cenário pode piorar caso o Brasil adote medidas retaliatórias.

“Se houver retaliação, haverá aumento de custo para tudo o que é importado dos EUA. Ou teremos que comprar de outras origens, muitas vezes em condições piores ou mais caras. E ainda há o risco de tréplica: o Brasil sobe tarifas aqui e os EUA sobem mais lá”, explicou.

Agronegócio em alerta

As tarifas de Trump também podem comprometer a receita do agronegócio brasileiro, provocar desequilíbrios de mercado e pressionar os preços pagos aos produtores. O alerta é do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada), da Esalq/USP.

Produtos mais expostos às tarifas:

Suco de laranja

Café

Carne bovina

Frutas frescas (manga e uva)

Segundo o Cepea, o suco de laranja é o mais sensível à nova política tarifária. Hoje, já há uma tarifa fixa de US$ 415 por tonelada; com a sobretaxa de 50%, o custo de entrada nos EUA aumentaria significativamente, comprometendo a competitividade do produto brasileiro. Os EUA importam cerca de 90% do suco que consomem, sendo que o Brasil responde por 80% desse total.

“Essa instabilidade ocorre justamente em um momento de boa safra no estado de São Paulo e no Triângulo Mineiro. São 314,6 milhões de caixas projetadas para 2025/26, um crescimento de 36,2% frente ao ciclo anterior. Com o canal norte-americano em risco, o acúmulo de estoques e a pressão sobre os preços internos tornam-se prováveis”, afirma a pesquisadora Margarete Boteon, da Esalq/USP.

Quanto ao café, os EUA são os maiores consumidores mundiais e importam cerca de 25% da produção brasileira — especialmente da variedade arábica. Como os americanos não produzem café, um aumento no custo de importação comprometeria toda a cadeia local, desde torrefadoras até redes de varejo.

“A exclusão do café do pacote tarifário não é somente desejável, é estratégica — tanto para a sustentabilidade da cafeicultura brasileira quanto para a estabilidade da cadeia de abastecimento norte-americana”, defende o pesquisador Renato Ribeiro, do Cepea.

Carne bovina

Os EUA são o segundo maior destino da carne bovina brasileira, atrás somente da China (que responde por 49% das exportações). Empresas americanas compram 12% do total, com volumes recordes entre março e abril — acima de 40 mil toneladas/mês. Isso pode ter sido uma antecipação, diante do temor de tarifas. Os principais estados exportadores são São Paulo, Goiás e Mato Grosso do Sul.

Frutas frescas

A manga é a fruta mais afetada, já que a janela crítica de exportação começa em agosto. Há relatos de postergação de embarques devido à indefinição tarifária. A uva, cuja safra relevante para os EUA se inicia em setembro, também está em alerta.

Antes do tarifaço, a expectativa era de crescimento nas exportações de frutas frescas, impulsionado pela valorização cambial e aumento da produção. Agora, produtores lidam com incertezas e risco de queda de preços.

Diplomacia como saída

Diante do cenário, especialistas e autoridades defendem o caminho da negociação.

A economista Carla Beni, da FGV, destacou a tradição diplomática do Brasil. “Mesmo com a Lei da Reciprocidade, o primeiro passo é o diálogo. O segundo, acionar organismos internacionais. E só então pensar em retaliações”, disse à Record News.

Alfredo Cotait Neto, presidente da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, reforça: “Bater de frente com os EUA seria um desastre total.”

O professor Hugo Garbe lembra que o Brasil depende mais economicamente dos EUA do que o inverso. “Não temos estrutura para um embate direto. A diplomacia precisa ser estratégica e focar na redução das tarifas.”

Para o mestre em finanças Hulisses Dias, da Universidade de Sorbonne, qualquer sinal de insegurança pode afastar investidores estrangeiros. “É preciso evitar retaliações diretas. O ideal seria buscar medidas que pressionem setores estratégicos americanos sem prejudicar a economia brasileira.”

