TCU divulga edital de concurso com 60 vagas de nível médio e salário de R$ 15 mil Seleção oferece oportunidades para técnico federal de controle externo; inscrições começam em 30 de maio Economia|Do R7, em Brasília 23/05/2025 - 11h01 (Atualizado em 23/05/2025 - 11h01 )

Provas ocorrem em 3 de agosto Valter Campanato/Agência Brasil - 14/07/2022

O Tribunal de Contas da União divulgou nesta sexta-feira (23) o edital do seu concurso com 60 vagas para técnico federal de controle externo. A função exige nível médio de escolaridade e oferece remuneração inicial de R$ 15 mil.

As inscrições começam em 30 de maio e vão até 17 de junho, pelo site do Cebraspe. As provas ocorrem em 3 de agosto.

Confira aqui o edital do concurso do TCU.

Os técnicos do TCU são responsáveis por desempenhar atividades administrativas e logísticas de apoio. A jornada de trabalho será de 40 horas por semana.

‌



O regime de contratação será o estatutário, que garante a estabilidade ao servidor.

Como fazer a inscrição

Para se candidatar, o interessado deve acessar o site do Cebraspe, organizador da seleção. Depois, é preciso preencher o formulário com todos os dados solicitados.

‌



A taxa de inscrição é de R$ 70, e o pagamento pode ser efetuado até 20 de junho.

Sobre as provas

A seleção será composta por duas feses:

‌



Provas objetivas e discursivas, com caráter eliminatório e classificatório;

Curso de formação para os aprovados na primeira etapa.

Do total de oportunidades, 40 são para início imediato e 20 para formação de cadastro reserva. Há reserva de vagas para pessoas com deficiência, além de pessoas pretas e pardas.

