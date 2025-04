TCU lança sistema que permite cidadão definir prioridades de fiscalização para 2025 Problemas públicos apontados pela população serão mapeados por órgão e fiscalizados no segundo semestre Brasília|Do R7, em Brasília 23/04/2025 - 16h27 (Atualizado em 23/04/2025 - 16h27 ) twitter

Plataforma permite cidadão votar em problemas públicos Reprodução/Portal TCU

O TCU (Tribunal de Contas da União) lançou nesta quarta-feira (23) a Plataforma do Cidadão, um sistema de consulta pública que permite à população escolher as prioridades de fiscalizações para 2025. Anunciada em sessão pelo presidente da corte de contas, Vital do Rêgo, a plataforma terá temas pré-selecionados, que poderão ser votados de acordo com os problemas enfrentados pelos cidadãos em suas comunidades.

“É uma porta de entrada pensada para quem paga impostos e tem o direito de saber, em linguagem simples, como o dinheiro público é fiscalizado. A ideia é que ali o cidadão encontre textos diretos, vídeos curtos, perguntas e respostas objetivas, além de atalhos para acompanhar e entender a utilidade do nosso trabalho”, declarou Vital do Rêgo.

Como vai funcionar

Para participar, o cidadão precisa ter cadastro na conta Gov.br ou no portal do Tribunal de Contas da União. Em seguida, é necessário acessar a página da plataforma, que contém uma seção de consulta ao usuário.

Na seção, o cidadão poderá escolher entre 15 temas pré-selecionados como saúde, educação e segurança pública. Para cada tema, haverá quatro problemas mapeados pelas equipes técnicas do TCU. O usuário poderá votar em até cinco itens e escrever um relato explicando por que considera aquele problema uma prioridade em sua comunidade. Depois disso, é preciso clicar em “Acompanhar a proposta”.

‌



Segundo o presidente do TCU, serão realizadas cinco fiscalizações ainda em 2025. A cada etapa do processo, os participantes receberão atualizações por e-mail, desde o resultado da votação até o início e o andamento das fiscalizações de campo.

A consulta ficará disponível até o dia 27 de junho, e os problemas mais votados serão divulgados até a segunda semana do mesmo mês. As fiscalizações começarão no segundo semestre.

‌



Quem é Vital do Rêgo

Vital do Rêgo assumiu a presidência do TCU em janeiro de 2025, junto com seu vice, o ministro Jorge Oliveira. O mandato terá duração de um ano, com a possibilidade de renovação por igual período.

Ao JR Entrevista, Vital do Rêgo afirmou que em sua gestão buscará aprofundar as relações com os Poderes, visando maior integração, além de focar pautas que melhorem a economia do país, o ambiente social e o acesso da população ao tribunal de contas.

‌



“O cidadão será o foco. A relação interpoderes será um dos meios para alcançar esse foco. É a parte central do nosso trabalho, é o começo e o fim de todo nosso ofício. Aqui, vamos pensar tecnicamente, mas vamos pensar praticamente”, afirmou.

