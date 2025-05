Fraude do INSS: Correios serão habilitados para atender vítimas a partir do dia 30; entenda Aposentados e pensionistas precisam apenas de documento com foto para serem atendidos Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 23/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 23/05/2025 - 02h00 ) twitter

Aposentados vítimas de descontos irregulares terão reembolso Antonio Cruz/Agência Brasil - arquivo

A partir da próxima sexta-feira (30) as agências dos Correios começarão a atender os aposentados e pensionistas vítimas de descontos irregulares no benefício. A medida foi adotada para atender o público que não consegue ter acesso ao atendimento pelo telefone 135 ou pelo aplicativo Meu INSS.

Ao todo, 4.730 agências serão habilitadas em todo o país, com lista que será divulgada pela empresa pública nos próximos dias. A diretora de Governança e Estratégia dos Correios, Juliana Picoli Agatte, explica que os atendentes passarão por treinamento para garantir o suporte aos aposentados.

“A partir de segunda-feira (26), 20 mil atendentes passam por treinamento em todo o território em que as agências estão instaladas. Nas agências, o aposentado ou pensionista vai ter a oportunidade de identificar se teve descontos ou não [na folha de pagamento] e qual a associação que fez essa prática”, explicou Juliana.

Também na agência o aposentado poderá contestar o desconto e pedir o ressarcimento. A partir disso, as associações e entidades têm um prazo de 15 dias úteis para reunir os documentos que comprovem a autorização do desconto realizado ou para pagar a quantia corrigida ao beneficiário.

Caso a associação comprove com documentos a autorização dos descontos, o aposentado pode conferir esses dados também por meio do aplicativo Meu INSS ou voltando na agência dos Correios. Nessa etapa, ele tem a oportunidade de reconhecer ou não os documentos apresentados pela associação envolvida.

O presidente do INSS, Gilberto Waller, explica que para ter acesso ao atendimento, o aposentado deve apenas levar um documento com foto.

“O cidadão precisa ir pessoalmente com algum documento de identificação para a agência dos Correios. Ele não precisa levar o contracheque, apenas a comprovação de quem ele é. Se a pessoa estiver acamada ou impossibilitada, um terceiro pode buscar o atendimento, mas deve apresentar uma procuração devidamente autenticada”, pontuou.

Para o ministro da Previdência, Wolney Queiroz, a parceria com os Correios é uma nova fase do esforço do governo. “Estamos anunciando esse atendimento presencial para ajudar a ampliar o escopo dos atendimentos, complementando o [aplicativo] Meu INSS, o telefone 135 e as agências do INSS”, disse.

Queiroz destacou que os Correios tem capilaridade e estão distribuídos no Brasil inteiro. “Estamos aqui muito honrados, felizes, de ter esse suporte dos Correios, estamos bem animados com a possibilidade de fazer esse anúncio no dia de hoje. Quero reafirmar o nosso compromisso inicial de que ninguém, nenhum aposentado ou pensionista, ficará prejudicado”, reforçou.

Descontos indevidos

Segundo o presidente do INSS, até o momento 5 milhões de pessoas não verificaram pelo telefone 135 ou pelo aplicativo Meu INSS os descontos realizados. “Tivemos 1,8 milhão de contestações. Dos 11 milhões de brasileiros, 5,7 milhões já tinham sido avisados que não tinham desconto algum na folha de pagamento. Até agora, 5,3 milhões entraram no aplicativo para conferir isso”, detalhou.

De acordo com Waller, se os 1,8 milhão de contestações forem de fato irregulares, o montante devido aos aposentados pode chegar a R$ 1 bilhão. “Isso se todos forem irregulares. Mas as instituições ainda estão dentro do prazo para juntar os documentos ou fazer o pagamento caso admitam que não houve essa liberação do aposentado”, detalhou.

Não precisa de pressa

Waller também reforçou que o atendimento pelo aplicativo e pelo telefone 135 continua. “Quem já buscou atendimento pelo aplicativo ou pelo 135 não precisa ir a uma agência dos Correios. Quem vai é quem não tem condições de fazer outro acesso. Todos precisam saber que o atendimento pode ser simplificado, da sua casa”, disse.

“Não precisa correr, porque não tem prazo final para esse procedimento [de pedir o ressarcimento]. Ele vai ficar aberto. A ideia é passar um pente-fino sobre todos os descontos associativos e havendo ressarcimento, ele vai ser pago no mesmo período. Não precisa formar fila”, disse.

Alerta contra golpes

Durante coletiva de imprensa na quinta-feira (22) o presidente do INSS também alertou sobre os golpes contra aposentados e pensionistas. Ele destacou que o governo não vai entrar em contato com nenhum aposentado e que o atendimento ocorre de forma restrita pelo telefone 135, pelo aplicativo do Meu INSS e, a partir do dia 30 de maio, pelas agências dos Correios habilitadas.

