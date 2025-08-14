Tentativas de fraude no Brasil avançam 50,2% entre jovens de até 25 anos Levantamento aponta que setor de bancos e cartões liderou as ocorrências, com 54,2% dos registros Economia|Do R7, em Brasília 14/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 14/08/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O número de fraudes entre jovens até 25 anos aumentou 50,2% em um ano.

O setor bancário e de cartões concentrou 54,2% das tentativas de fraude registradas em abril.

A maioria das fraudes foi identificada por inconsistências cadastrais, com 52,1% dos casos.

Criminosos estão focando em jovens com menor histórico financeiro e vulnerabilidade digital. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Adultos economicamente ativos continuam sendo o principal alvo dos golpistas Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

Um estudo da Serasa Experian mostrou que, em abril de 2025, as tentativas de fraude no Brasil avançaram sobre um novo público-alvo: jovens de até 25 anos. Segundo os dados, o número de golpes direcionados a essa faixa etária cresceu 50,2% na comparação com o mesmo período do ano passado.

“A mudança de foco dos criminosos revela uma dinâmica nas estratégias ofensivas, que agora se voltam a perfis altamente conectados e com menor histórico financeiro”, aponta o estudo.

O levantamento também indicou que o país registrou 1,1 milhão de tentativas de fraude no mês, o equivalente a uma ocorrência a cada 2,4 segundos. Esse volume mantém o índice acima de 1 milhão de casos desde janeiro.

Faixas etárias mais afetadas

Os adultos economicamente ativos continuam sendo o principal alvo dos golpistas. Em abril, a faixa etária de 36 a 50 anos concentrou um terço (33%) das ocorrências, seguida pelos grupos de 26 a 35 anos (26,3%) e até 25 anos (15%).

‌



No entanto, ao comparar com abril de 2024, o maior crescimento proporcional ocorreu entre os mais jovens: a participação das vítimas com até 25 anos aumentou 50,2%, indicando um movimento preocupante de expansão das fraudes entre pessoas com menor histórico de crédito ou exposição anterior.

As faixas de 26 a 35 anos e 36 a 50 anos também registraram altas de 38,2% e 26,8%, respectivamente.

‌



Segundo Caio Rocha, diretor de Autenticação e Prevenção à Fraude da Serasa Experian, o aumento expressivo entre os jovens acende um alerta.

“Esse grupo, muitas vezes com pouco histórico de crédito e menos familiaridade com armadilhas digitais, tornou-se um novo alvo estratégico. É fundamental que a proteção comece cedo, com acesso à informação, educação digital e ferramentas de monitoramento constantes em cada etapa da jornada do cliente, garantindo proteção em camadas, do cadastro à compra”, ressalta.

‌



Entre os públicos mais velhos, a participação de pessoas entre 51 e 60 anos cresceu 21,1%, enquanto o grupo acima de 60 anos teve aumento de 11,7%, mostrando que os fraudadores continuam mirando perfis mais vulneráveis em termos de experiência digital.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Bancos e cartões

O setor de bancos e cartões liderou as tentativas de fraude, concentrando 54,2% dos registros em abril, seguido por serviços (30,9%), financeiras (7,2%), telefonia (5,8%) e varejo (1,9%).

Todos os segmentos apresentaram aumento em relação a abril de 2024, com destaque para telefonia, que teve alta de 61,1%, seguida por bancos e cartões (32,9%) e serviços (23,9%). Financeiras e varejo registraram aumentos de 19% e 9,5%, respectivamente.

Modalidades de fraude

A maioria das tentativas foi identificada por inconsistências cadastrais (52,1%), envolvendo divergências em dados pessoais como CPF, nome, endereço ou telefone.

Em segundo lugar vieram os alertas relacionados à autenticidade de documentos e verificação biométrica (39,9%), e, por fim, comportamentos suspeitos em dispositivos (8%), como acessos a partir de equipamentos ligados a tentativas anteriores ou padrões anômalos de navegação.

Dicas para evitar fraudes

Para pessoas físicas:

Garanta que documentos, celular e cartões estejam seguros e com senhas fortes;

Desconfie de ofertas muito abaixo do mercado e de links enviados por email, SMS ou redes sociais;

Cadastre chaves Pix apenas nos canais oficiais;

Não forneça senhas ou códigos fora do aplicativo ou site oficial;

Confirme transferências para amigos ou familiares por ligação ou presencialmente;

Inclua dados pessoais e de cartão somente em ambientes seguros;

Monitore o CPF regularmente.

Para empresas:

Invista em tecnologias de prevenção à fraude;

Implemente proteção em camadas para garantir segurança e experiência fluida do cliente;

Garanta qualidade e veracidade dos dados de prevenção à fraude;

Entenda profundamente o perfil do usuário;

Use prevenção à fraude como alavanca para gerar receita, combinando segurança e experiência ágil.

Perguntas e respostas:

Qual foi o aumento nas tentativas de fraude entre jovens de até 25 anos?

As tentativas de fraude entre jovens de até 25 anos cresceram 50,2% em abril de 2025 em comparação com o mesmo período do ano anterior, segundo um estudo da Serasa Experian.

Qual é o perfil dos novos alvos das fraudes?

Os criminosos estão agora focando em jovens altamente conectados e com menor histórico financeiro, o que revela uma mudança nas estratégias ofensivas.

Quantas tentativas de fraude foram registradas no Brasil em abril de 2025?

O Brasil registrou 1,1 milhão de tentativas de fraude em abril de 2025, o que equivale a uma tentativa a cada 2,4 segundos. Esse número se mantém acima de 1 milhão desde janeiro.

Quais faixas etárias são mais afetadas por fraudes?

Os adultos economicamente ativos são os principais alvos, com 33% das ocorrências entre pessoas de 36 a 50 anos, seguidos por 26,3% entre 26 a 35 anos e 15% entre jovens de até 25 anos. No entanto, o maior crescimento proporcional foi entre os mais jovens.

O que diz Caio Rocha sobre o aumento das fraudes entre jovens?

Caio Rocha, diretor de Autenticação e Prevenção à Fraude da Serasa Experian, alerta que os jovens, com pouco histórico de crédito e menos familiaridade com armadilhas digitais, tornaram-se um novo alvo estratégico. Ele enfatiza a importância de proteção precoce, educação digital e ferramentas de monitoramento.

Como as fraudes estão afetando faixas etárias mais velhas?

Entre os mais velhos, a participação de pessoas entre 51 e 60 anos cresceu 21,1%, enquanto o grupo acima de 60 anos teve um aumento de 11,7%, indicando que os fraudadores também miram perfis vulneráveis em termos de experiência digital.

Qual setor liderou as tentativas de fraude em abril de 2025?

O setor de bancos e cartões liderou as tentativas de fraude, concentrando 54,2% dos registros, seguido por serviços (30,9%), financeiras (7,2%), telefonia (5,8%) e varejo (1,9%).

Quais foram os principais motivos identificados nas tentativas de fraude?

A maioria das tentativas foi identificada por inconsistências cadastrais (52,1%), seguidas por alertas relacionados à autenticidade de documentos e verificação biométrica (39,9%), e comportamentos suspeitos em dispositivos (8%).

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp