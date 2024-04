Tira-dúvidas IR 2024: o que pode ser deduzido no campo de educação? Não podem ser deduzidos gastos com itens como uniforme, material e transporte ou com a aquisição de livros e revistas

Uma série de reportagens do R7 ajuda o contribuinte a tirar as principais dúvidas para evitar a dor de cabeça na hora de prestar contas com o Leão. Se você quer enviar alguma sugestão, basta enviar para as redes sociais do R7 ou da RECORD. Um dos pontos mais perguntados é sobre as deduções com educação. Especialistas afirmam que existe um limite de dedução na área.

Segundo o presidente da Fenacon (Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas), Daniel Coêlho, o contribuinte deve ficar atento ao preencher a documentação.

"Nas despesas com educação (ensino infantil, fundamental, médio, técnico e superior, o que engloba graduação e pós-graduação), o limite de dedução permaneceu em R$ 3.561,50 por dependente. Lembrando que despesas com cursos de idiomas, por exemplo, não poderão ser deduzidas."

De acordo com a Receita Federal, além das aulas de idiomas, não podem ser deduzidos os gastos relativos, dentre outros, a:

• uniforme, material e transporte escolar;

• aquisição de enciclopédias, livros, revistas e jornais;

• aulas particulares;

• aulas de música, dança, natação, ginástica, tênis, pilotagem, dicção, corte e costura, informática e assemelhados;

• cursos preparatórios para concursos e/ou vestibulares;

• contribuições a entidades que criem e eduquem menores desvalidos e abandonados;

• contribuições às associações de pais e mestres e às associações voltadas para a educação; e

• passagens e estadas para estudo no Brasil ou no exterior

Imposto de Renda 2024

O prazo para declarar o Imposto de Renda 2024 termina em 31 de maio. Mesmo com 78 dias para enviar a documentação, o período de prestar contas pode ser estressante. Confira algumas informações importantes abaixo: