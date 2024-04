Economia |Rafaela Soares, do R7, em Brasília

Tira-dúvidas IR 2024: posso ter encomendas internacionais barradas se não declarar? No ano passado, mais de 500 mil pessoas não enviaram a documentação no prazo correto e tiveram que pagar multas

Encomendas internacionais podem ser barradas (Elza Fiúza/Agência Brasil)

Brasília, Distrito Federal, Brasil — O R7 preparou uma série especial para tirar dúvidas dos contribuintes sobre como preencher o Imposto de Renda 2024. Desde março, nossos leitores podem enviar perguntas sobre o tema pelas redes sociais do R7 ou da RECORD. O questionamento recebido é sobre a possibilidade de ter encomendas internacionais barradas caso o contribuinte não envie a documentação para a Receita. Os técnicos da Receita Federal explicam as possíveis sanções que a pessoa pode sofrer se não regularizar a situação com o Leão.

Segundo a pasta, a pessoa que estiver com alguma irregularidade, principalmente no CPF, pode ser problemas com encomendas internacionais. Mas, essa não é o único empecilho que o contribuinte pode enfrentar.

“Sim, a pessoa física que está com alguma irregularidade da Receita Federal, principalmente na inscrição CPF, pode ter problemas com encomendas internacionais. Além disso, a pessoa deve pagar uma multa e fica impedida de tirar passaportes, contratar empréstimos, por exemplo.”

Imposto de Renda 2024

O prazo para declarar o Imposto de Renda 2024 termina em 31 de maio e, para muita gente, o período de prestar contas com o Leão pode ser estressante. No ano passado, mais de 500 mil pessoas não enviaram a documentação no prazo correto e tiveram que pagar multas.