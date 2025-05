Tira-dúvidas IR 2025: se eu tiver recebido rendimentos de outras pessoas ou de pessoa jurídica, como devo declará-los? Ao perceber algum tipo de erro, o contribuinte precisa enviar uma declaração retificadora, que substitui integralmente a anterior Economia|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 06/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 06/05/2025 - 02h00 ) twitter

Prazo para o envio da documentaçao termina no dia 30 de maio Marcello Casal JrAgência Brasil/Arquivo

Os contribuintes brasileiros podem enviar a documentação do Imposto de Renda 2025 pelo programa disponível para download no site da Receita Federal. Neste ano, todo trabalhador que ganhou R$ 33.888 em 2024 é obrigado a prestar contas ao Fisco — antes, esse valor era de R$ 30.639,90.

Mesmo com a proposta do governo federal para isentar da tributação àqueles que ganham até R$ 5.000 por mês, a regra ainda não está em vigor.

Aqueles que entregarem a declaração até o dia 5 de maio poderão entrar no primeiro lote de restituição, marcado para o dia 30 de maio.

Segundo a Comissão de Normas Técnicas da Área Tributária do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, os rendimentos devem ser declarados conforme sua origem:

‌



Rendimentos de pessoa física:

Declare na ficha “Rendimentos Tributáveis Recebidos de PF/Exterior”;



Informe o CPF do pagador.

Rendimentos de pessoa jurídica:

Declare na ficha “Rendimentos Tributáveis Recebidos de PJ”.



Utilize os informes de rendimento fornecidos pela empresa.

Rendimentos isentos ou não tributáveis:

Exemplo: bolsas de estudo ou pensão alimentícia judicial.



Devem ser informados na ficha “Rendimentos Isentos e Não Tributáveis”.

A expectativa é que a Receita Federal receba 46,2 milhões de declarações até 30 de maio, prazo final para a entrega do documento.

‌



Segundo o órgão, a não apresentação da declaração pode gerar multas que variam de 1% a 20% sobre o imposto devido, com valor mínimo de R$ 165,74.

Arte do Imposto de Renda 2025 Arte/R7

“O valor da multa começa a ser contabilizado no primeiro dia seguinte ao da data limite de entrega e para de contar na data do envio da declaração ou, se não for entregue, na data do lançamento de ofício pela Receita Federal”, informou o órgão.

