Tribunal de Contas da União tem concurso autorizado com 60 vagas para técnico e auditor Seleção terá formação de cadastro reserva com oportunidades para atuação em Brasília Economia|Do R7, em Brasília 05/05/2025 - 13h24 (Atualizado em 05/05/2025 - 13h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Edital ainda não foi publicado Leopoldo Silva/Agência Senado

O TCU (Tribunal de Contas da União) realizará concurso com 60 vagas imediatas, além de formação de cadastro reserva. As oportunidades são para atuação em Brasília. A portaria foi publicada no Diário Oficial desta segunda-feira (5).

De acordo com o documento, as oportunidades serão distribuídas da seguinte maneira:

20 vagas para auditor federal de controle externo

40 vagas para técnico federal de controle externo

As normas de realização do concurso serão divulgadas no edital de abertura de inscrições, que ainda não foi publicado.

2ª edição do ‘Enem dos Concursos’

A 2ª edição do “Enem dos Concursos” oferta 3.352 vagas entre 3 órgãos. Como novidade, neste ano, o processo seletivo será dividido em duas fases. Uma será a prova objetiva, que ocorrerá em 5 de outubro, e a outra será a prova discursiva, prevista para 7 de dezembro.

‌



A divulgação do edital e a abertura das inscrições estão previstas para julho.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp