Homem morre e quatro ficam feridos em colisão de carro contra árvore no DF

Uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas CBMDF/Divulgação - 02.05.2025

Um homem morreu e quatro pessoas ficaram feridas após um carro bater em uma árvore na noite desta sexta-feira (3), no Setor de Clubes Esportivos Sul, em frente ao Clube do Exército, no Distrito Federal.

Segundo informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, a vítima fatal foi um homem que entrou em parada cardiorrespiratória. Ele chegou a receber o protocolo de reanimação cardiopulmonar, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Os outros quatro feridos foram:

Uma mulher de 25 anos que apresentava lesões na perna e foi levada ao Hospital de Base;

Um homem de 31 anos que apresentava traumatismo cranioencefálico grave e ferimento com sangramento ativo na cabeça, também encaminhado ao Hospital de Base;

Um homem de 25 anos com ferimentos leves, levado ao Hospital Santa Lúcia Norte; e

Uma mulher de idade não informada com traumatismo cranioencefálico grave que foi levada ao Hospital de Base.

A Polícia Militar foi acionada para o local.

Colisão entre carro e moto

Motociclista foi atendida com suspeita de fratura no pé CBMDF/Divulgação - 02.05.2025

Também nesta sexta-feira, por volta das 19h, outra colisão deixou uma pessoa ferida. O acidente envolveu uma moto e um carro em Taguatinga, na Avenida Hélio Prates, altura da QND 49.

‌



Segundo os bombeiros, o motociclista precisou ser levado ao Hospital Regional de Taguatinga com suspeita de fratura no pé, além de relatar dores no ombro. Já o motorista do carro foi avaliado pela equipe e não precisou de atendimento médico.

