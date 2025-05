Trump se corrige: tarifa de 50% valerá para aço e alumínio Mais cedo, presidente norte-americano havia incluído somente o aço no aumento da taxa de importação Economia|Do R7, em Brasília 30/05/2025 - 22h25 (Atualizado em 30/05/2025 - 22h25 ) twitter

Trump conseguiu na Justiça a autorização para tarifaço Official White House Photo/Shealah Craighead - 26.11.2020

O presidente dos EUA, Donald Trump, informou nesta sexta-feira (30) que aumentará as tarifas sobre o aço e o alumínio de 25% para 50% a partir de quarta-feira, 4 de junho.

“Nossos setores de aço e alumínio estão se recuperando como nunca antes. Essa será mais uma grande sacudida de ótimas notícias para nossos maravilhosos trabalhadores”, escreveu ele na Truth Social.

Durante discurso na fábrica da US Steel na noite desta sexta-feira, o republicano havia mencionado apenas tarifas de 50% para o aço.

“Não vamos permitir que aço seja vendido no exterior sem a devida proteção. As taxas protegem o aço dos EUA contra dumping. Ninguém vai evitá-las”, disse ele em discurso na fábrica.

Pedido e parceria

Segundo ele, o próprio CEO da US Steel pediu a ajuda do republicano para salvar a empresa. “China estava inundando o mercado de aço dos EUA”, pontuou Trump, “evitaremos o aço de baixa qualidade de Xangai”.

A respeito do acordo da gigante de aço americana com a Nippon Steel, o presidente comemorou que a US Steel permanecerá nos EUA e enfatizou que o Japão será um excelente parceiro e aliado.

“Nippon insistiu muito no controle da US Steel, mas nós a manteremos. Eles também investirão 2,2 bilhões para aumentar a produção nos EUA”, acrescentou.

Ainda sobre a parceria, Trump confirmou que a Nippon Steel investirá US$ 14 bilhões na US Steel e que todos os trabalhadores siderúrgicos americanos manterão seus empregos.

