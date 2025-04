Aço e alumínio não serão sobretaxados com novas tarifas anunciadas por Trump Taxa de 25% sobre os produtos está em vigor desde fevereiro, mas novo imposto anunciado nesta quarta não vai afetar os itens Internacional|Do R7 02/04/2025 - 19h21 (Atualizado em 02/04/2025 - 19h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Trump anunciou tarifa de 10% sobre produtos brasileiros Reprodução/White House - 2.4.2025

O novo pacote de tarifas comerciais recíprocas sobre diversos países anunciado nesta quarta-feira (2) pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não vai ser aplicado sobre as importações de aço e alumínio.

Desde fevereiro deste ano, está em vigor um imposto de 25% sobre a importação dos itens. As novas taxas divulgadas nesta quarta, contudo, não vão provocar uma sobretaxa para aço e alumínio, segundo a ordem executiva assinada por Trump.

A mesma exceção vale para importações de carros e peças automotivas — em março, Trump anunciou uma tarifa também de 25% sobre esses produtos. Outros itens que não serão taxados pelos novos impostos são:

Cobre;

Medicamentos;

Semicondutores;

Madeira;

Certos minerais críticos; e

Energia e produtos energéticos.

O tarifaço divulgado nesta quarta entra em vigor no próximo sábado (5). Segundo a ordem executiva assinada por Trump, os EUA vão fixar uma alíquota mínima de 10% sobre importações de todos os países. No entanto, nações que aplicam tarifas consideradas “elevadas” contra produtos norte-americanos enfrentarão taxas ainda maiores.

‌



O imposto mínimo extra de 10% começa a valer a partir da meia-noite do dia 5, horário da costa leste dos EUA. Produtos que já estiverem em trânsito antes desse horário, contudo, não pagarão essa taxa.

A ordem executiva assinada por Trump também diz que as tarifas específicas de cada país, além da taxa mínima de 10%, serão cobradas a partir da próxima quarta-feira (9). Segundo a Casa Branca, essas novas tarifas são adicionais a outras taxas, impostos e encargos que já existem.

‌



Produtos provenientes de países como Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Brasil, Chile, Colômbia, Emirados Árabes Unidos, Iêmen, Irã, Panamá, Paraguai, Reino Unido, Turquia, Ucrânia e Uruguai receberão a tarifa mínima de 10%.

As tarifas recíprocas para a China serão de 34%, enquanto os produtos da União Europeia serão taxados em 20%.

‌



Para o Japão, Coreia do Sul e Índia, as sobretaxas serão de 24%, 25% e 26%, respectivamente. Importações da Suíça terão uma tarifa de 31%, enquanto os produtos da Venezuela serão taxados em 15%.

A tabela de tarifas divulgada pela Casa Branca não menciona sobretaxas para Canadá e México.

Lista por país

Após Trump anunciar as taxas, a Casa Branca divulgou tabelas com as tarifas a serem aplicadas contra 185 países e blocos econômicos:

Tabela com tarifas a outros países anunciadas por Trump Divulgação/White House

Tabela com tarifas a outros países anunciadas por Trump Divulgação/White House

Tabela com tarifas a outros países anunciadas por Trump Divulgação/White House

Tabela com tarifas a outros países anunciadas por Trump Divulgação/White House

“Era de ouro da América”

Ao fazer o anúncio das tarifas, Trump disse que “este é um dos dias mais importantes na minha opinião na história americana”.

“É nossa declaração de independência econômica. Durante anos, cidadãos americanos trabalhadores foram forçados a ficar de fora enquanto outras nações ficavam ricas e poderosas, muito disso às nossas custas”, disse Trump.

“Mas agora é a nossa vez de prosperar e, ao fazer isso, usar trilhões e trilhões de dólares para reduzir nossos impostos e pagar nossa dívida nacional e tudo isso vai acontecer muito rápido. Com a ação de hoje, finalmente seremos capazes de tornar a América grande novamente, maior do que nunca”, destacou.

Segundo o presidente dos EUA, “empregos e fábricas voltarão com tudo ao nosso país” a partir das tarifas anunciadas nesta quarta.

“Vamos turbinar nossa base industrial doméstica. Vamos abrir mercados estrangeiros e quebrar barreiras de comércio exterior e, finalmente, mais produção em casa significará competição mais forte e preços mais baixos para os consumidores. Esta será de fato a era de ouro da América. Ela está voltando. Nós vamos voltar com muita força.”

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Medidas protecionistas e negociação

As novas tarifas fazem parte de uma estratégia que Trump tem defendido desde o início de sua campanha para retornar à Casa Branca. Ele argumenta que os Estados Unidos são tratados de forma injusta por seus parceiros comerciais, que impõem barreiras tarifárias elevadas à entrada de produtos norte-americanos.

O republicano sustenta que esse cenário prejudica a indústria local, desestimula investimentos internos e favorece a saída de capital do país. Em resposta, ele assinou uma ordem executiva em 13 de fevereiro determinando que sua equipe econômica estudasse a implementação de tarifas para equilibrar as relações comerciais.

Na semana passada, Trump indicou que pode adotar uma abordagem mais flexível em relação a determinados parceiros. Em uma conversa com jornalistas no Salão Oval, ele afirmou que poderia ser “gentil” e “menos agressivo do que totalmente recíproco”, pois, segundo ele, um modelo estritamente recíproco poderia ser “duro demais para algumas nações”.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp