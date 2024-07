Vendas do comércio crescem pelo quinto mês seguido, indica IBGE Com alta de 1,2% em maio, setor varejista acumula expansão de 5,6% no ano e de 3,4% nos últimos 12 meses

‌



A+

A-

Vendas no varejo avançam 1,2% em maio Valter Campanato/Agência Brasil

O volume de vendas do comércio varejista cresceu 1,2% em maio, em comparação com abril, quando teve alta de 0,9%. Este foi o quinto resultado positivo seguido do setor, que acumula alta de 5,6% no ano e de 3,4% nos últimos 12 meses. Os dados são da Pesquisa Mensal de Comércio, divulgada nesta quinta-feira (11) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

“Em 2024, o varejo registrou cinco pontos positivos, com atingimento do nível recorde da série a partir de março, que se renovou em abril e maio. Esse desempenho dos últimos meses está muito focado em hiper e supermercados e artigos farmacêuticos, que também atingiram seus níveis máximos em maio. Com isso, o acumulado do ano é de 5,6%, enquanto, por exemplo, quando observamos todo o ano de 2023, o acumulado foi de 1,7%. Então é um resultado bastante positivo”, explica Cristiano Santos, gerente da pesquisa.

Das oito atividades pesquisadas, cinco avançaram em maio, com destaque para hiper e supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (0,7%) e outros artigos de uso pessoal e doméstico (1,6%).

Este foi o segundo mês seguido de alta para hiper e supermercados, que acumula ganho de 2,6% nesse período. O setor responde por 54,7% do volume de vendas no varejo.

Publicidade

“O resultado positivo foi bem disseminado, com apenas três atividades com queda. As de maior peso, como hiper e supermercados, artigos farmacêuticos e outros artigos de uso pessoal e doméstico cresceram. Além disso, houve questões conjunturais, como o aumento das vendas do setor de vestuário mais focadas em calçados”, afirmou o pesquisador.

O setor de outros artigos de uso pessoal e doméstico, que abarca, por exemplo, as lojas de departamento, óticas e joalherias, registrou o quinto mês seguido de variações positivas. No ano, há ganho acumulado de 7,8%.

Publicidade

Ainda segundo a pesquisa, os setores de tecidos, vestuário e calçados (2,0%), artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria (0,2%) e livros, jornais, revistas e papelaria (0,2%) também tiveram resultados positivos. No caso do primeiro segmento, a alta veio após dois meses seguidos de variações negativas.

No setor de artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria, o resultado de maio representou o quarto positivo seguido nessa comparação, acumulando alta de 12,6% no período. Já no caso de livros, jornais, revistas e papelaria, a variação positiva foi precedida por dois meses seguidos no campo negativo.

Resultados negativos

Os demais setores tiveram resultados negativos: móveis e eletrodomésticos (-1,2%), combustíveis e lubrificantes (-2,5%) e equipamentos e material para escritório, informática e comunicação (-8,5%).”No setor de combustíveis e lubrificantes, essa queda tem a ver com a diminuição de uma atividade de transporte no sul do país, em decorrência das enchentes”, explicou Santos.

Maio de 2024 x maio de 2023

O volume de vendas do varejo avançou 8,1% em relação ao mesmo mês do ano passado. Essa alta foi disseminada por cinco das oito atividades:

• outros artigos de uso pessoal e doméstico (14,5%)

• artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria (13,6%)

• hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (10,5%)

• móveis e eletrodomésticos (2,1%)

• e tecidos, vestuário e calçados (2%).

Crescimento por unidade da federação

Com o avanço de 1,2% no volume de vendas do varejo, 16 unidades da federação registraram alta. As maiores variações ficaram com Amapá (3,4%), Mato Grosso (3%) e Maranhão (2,2%). As outras 11 UFs ficaram no campo negativo, com destaque para os recuos de Roraima (-5,9%), do Espírito Santo (-2,6%) e do Acre (-1,7%).

No comércio varejista ampliado, nessa mesma comparação, os resultados positivos vieram de 13 unidades da federação. As maiores variações foram registradas por Ceará (5,3%), Amapá (3,0%) e Tocantins (2,9%). Já entre as 14 UFs no campo negativo, os recuos mais intensos foram de Roraima (-5,5%), Rondônia (-3,2%) e Rio Grande do Sul (-2,8%).