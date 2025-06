Viagens de ônibus devem aumentar 20% com festividades e feriados de junho Entidade projeta aumento expressivo no movimento interestadual; dicas práticas ajudam a evitar problemas nas viagens Economia|Do R7, em Brasília 18/06/2025 - 16h11 (Atualizado em 18/06/2025 - 16h11 ) twitter

Aproximação das férias escolares também é motivo para crescimento das viagens de ônibus Abrati/Divulgação/Arquivo

A previsão de alta procura por viagens rodoviárias durante o mês de junho já movimenta o setor de transporte terrestre.

Segundo a Abrati (Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros), o número de passageiros deve crescer cerca de 20% em relação a 2024, impulsionado pelo feriado de Corpus Christi, os festejos juninos e a aproximação das férias escolares.

Com preços mais acessíveis do que as passagens aéreas e uma frota modernizada, os ônibus interestaduais ganham espaço entre os viajantes, tanto em trajetos religiosos quanto nos destinos típicos dos arraiás.

“Esperamos um fluxo significativamente maior este ano, mostrando o fortalecimento do transporte rodoviário como opção segura e confortável”, afirma Paulo Porto, presidente da Abrati.

No ano passado, junho registrou um salto mais intenso que julho: o número de passageiros transportados cresceu 45,74% e o de viagens realizadas, 33,76%, em comparação com 2023. Já no mês seguinte, os aumentos foram mais moderados, com 8,79% e 9,88%, respectivamente.

A Abrati aponta ainda uma mudança de padrão nas festas juninas, que vêm se espalhando por cidades menores e descentralizando os destinos tradicionais. A conselheira Letícia Pineschi avalia que isso pode favorecer o crescimento das viagens intrarregionais nos próximos anos.

Dicas para segurança

Para quem pretende viajar, a associação reforça orientações simples, mas fundamentais:

Evite veículos clandestinos e só compre passagens de empresas regulares

Verifique a procedência da companhia no site da ANTT ou da Abrati

Antecipe a compra para garantir melhores preços e lugares

Chegue com antecedência ao embarque

Aproveite os festejos com segurança e tranquilidade

