Cursinhos populares de pré-vestibular devem se inscrever na rede do MEC até esta terça Segundo o ministério, iniciativas sem apoio financeiro terão prioridade na seleção; resultado será divulgado em 6 de junho Educação|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 05/05/2025 - 11h46 (Atualizado em 06/05/2025 - 02h00 )

A lista final dos cursinhos selecionados será publicada em 6 de junho Rovena Rosa/Agência Brasil/Arquivo

Cursinhos populares de pré-vestibular têm até as 18h desta terça-feira (6) para se inscrever na CPOP (Rede Nacional de Cursinhos Populares), iniciativa do MEC (Ministério da Educação).

O apoio técnico terá duração de sete meses, a partir da assinatura do termo de adesão à rede, e será de até R$ 163,2 mil por projeto.

Segundo o edital lançado em abril, serão selecionadas até 130 instituições que oferecem, de forma gratuita, preparação para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e outros vestibulares do ensino superior.

As inscrições devem ser feitas pela plataforma Prosas, e é necessário contar com uma instituição operadora, com a qual o cursinho firmará um acordo de parceria. Cada operadora poderá apoiar até dez propostas.

O MEC reforçou que podem participar tanto cursinhos formais, com registro no CNPJ, quanto informais, que não são pessoas jurídicas.

✏️ Propostas

As propostas devem estar alinhadas às Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio e aos editais do Enem. A carga horária mínima exigida é de 20 horas semanais.

Os projetos também devem incluir atividades complementares, como:

Promoção da saúde e da cidadania;

Formação antirracista;

Formação anticapacitista (contra a discriminação de pessoas com deficiência).

💵Investimentos

O apoio financeiro contempla:

Auxílio permanência para estudantes;

Materiais didáticos gratuitos;

Capacitação de professores e gestores.

O investimento inicial será de R$ 24,8 milhões no ciclo 2025-2026, beneficiando cerca de 5,2 mil estudantes já no primeiro ano. A previsão é de que até 2027, o valor total chegue a R$ 99 milhões, com o apoio a cerca de 324 cursinhos populares.

👨‍🎓Auxílio para estudantes

O auxílio permanência será de seis parcelas de R$ 200. Os valores serão repassados diretamente pelas instituições. Cada projeto poderá beneficiar entre 20 e 40 estudantes, que poderão ser substituídos conforme regras de frequência e documentação.

🗓️ Resultado

A seleção terá três etapas:

Análise de documentos;

Análise técnica, pontuação e classificação das propostas;

Seleção final.

Os resultados serão divulgados nos sites do MEC, Fiocruz, Fiotec e Prosas. A lista final dos cursinhos selecionados será publicada em 6 de junho, e a assinatura dos termos de adesão está prevista para 19 de junho.

