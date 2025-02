Cursos de formação e outras listas de chamada: veja próximas etapas do ‘Enem dos Concursos’ Candidatos que precisam fazer curso de formação devem confirmar presença até esta quarta Educação|Do R7 05/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 05/02/2025 - 02h00 ) twitter

Resultados definitivos vão ser divulgados em 28/2 Tânia Rêgo/Agência Brasil/Arquivo

Com a divulgação dos resultados do CNU (Concurso Público Nacional Unificado) nessa terça-feira (4), o certame entra em uma nova etapa, com os cursos de formação e a divulgação de novas listas de classificação em cada cargo de todos os blocos. Segundo o MGI (Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos), as relações com os nomes dos candidatos aos cargos de nível superior são provisórias, ou seja, a medida em que candidatos não confirmem sua participação nos cursos de formação, outras pessoas serão convocadas, provocando uma alteração nas listas nos demais cargos. O resultado definitivo está previsto para 28 de fevereiro.

Em uma nota divulgada no site oficial da pata, a ministra Esther Dweck, deu as boas-vindas às novas servidoras e servidores. “Estamos ansiosos para que vocês cheguem logo aqui no Governo Federal. Estamos precisando muito dessa colaboração de vocês. Parabéns a todas as pessoas aprovadas e a todas que participaram. Foi uma grande inovação que fizemos e estamos muito felizes com o resultado”, ressalta.

Próximos passos

Novas listas de classificação

Os candidatos aos cargos de nível superior dos Blocos 1 a 7 ainda vão precisar esperar até o dia 28 de fevereiro para saber, em definitivo, sua classificação no CNU.

A relação divulgada nessa terça considera as opções de cargo indicadas no momento da inscrição. À medida que os candidatos confirmem a participação, novas vagas são abertas em outros cargos, com listas atualizadas. Mais duas listas serão divulgadas.

Cronograma

2ª lista : 11 de fevereiro

: 11 de fevereiro 3ª lista: 18 de fevereiro

Aqueles reconvocados para cargos de maior preferência terão sua vaga anterior automaticamente disponibilizada para outro candidato.

Outro ponto de atenção é que as relações só valem para os cargos que não pedem a realização dos cursos de formação.

Cursos de formação

Se o candidato for convocado para algum curso de formação, é necessário confirmar a presença até esta quinta (5) no site oficial do concurso. No total, 2.305 candidatos foram chamados para participar do curso, que é uma etapa classificatória e eliminatória do concurso.

A resposta negativa elimina o candidato da vaga para a qual foi convocado, mas ele segue concorrendo às outras vagas com maior preferência indicada no ato da inscrição, ou seja, o candidato será eliminado das vagas que estão abaixo da que ele já foi chamado. A mesma lógica vale para as convocações feitas nos dias 11 e 18 de fevereiro.

Banco de candidatos

O MGI criará um Banco de Candidatos Aprovados em Lista de Espera para futuras convocações, ampliando as chances de nomeação. Cada bloco temático terá um banco correspondente. No total, mais de 16 mil candidatos estarão classificados no cadastro. Os classificados também poderão ser convocados para vagas temporárias, sem perder sua posição no Banco de Candidatos para os cargos efetivos.