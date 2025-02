Governo anuncia concurso de 2 mil vagas para 5 carreiras da Polícia Federal Expectativa é chamar 1.000 aprovados neste este ano e 1.000 em 2026; portaria com autorização deve ser publicada em duas semanas Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 29/01/2025 - 18h02 (Atualizado em 29/01/2025 - 21h36 ) twitter

Segundo ministro, quadro da PF está desfalcado Rafa Neddermeyer/Agência Brasil - 22.2.2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva autorizou a realização de concurso público para preencher 2 mil vagas na Polícia Federal. A expectativa do governo é convocar 1 mil aprovados neste ano e 1 mil em 2026. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (29) pelos ministros Ricardo Lewandowski (Justiça e Segurança Pública) e Esther Dweck (Gestão e Inovação em Serviços Públicos) e pelo diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, após reunião com Lula.

Segundo o diretor-geral, serão oferecidas oportunidades para as cinco carreiras da Polícia Federal — delegado, agente, escrivão, papiloscopista e perito. A quantidade de vagas ainda será definida.

Esther Dweck informou que a portaria com a autorização para o concurso deve ser publicada em até duas semanas. O impacto do certame no Orçamento de 2025 ainda não foi calculado, de acordo com a ministra. Depois da divulgação da portaria, entra em vigor o cronograma do concurso.

“O presidente anunciou a reposição dos quadros da Polícia Federal, que, historicamente, eram em torno de 15 mil. Serão mais 2.000 policiais, distribuídos por todo o Brasil, muito importantes no combate ao crime organizado, a segurança das nossas fronteiras e o combate ao crime ambiental”, afirmou Lewandowski, ao completar que o quadro será reposto — há 13 mil pessoas na PF atualmente.

“O presidente deu uma grande prioridade para esse concurso, e a gente já está anunciando logo agora, antes de outros que a gente vai anunciar, possivelmente ainda ao longo do ano, pela urgência de fazer esse concurso, para que eles [aprovados] ingressem o mais rápido possível. Essa autorização é dada agora, e tem todo um processo longo. Provavelmente, a [primeira] entrada efetiva deve ocorrer mesmo no fim deste ano”, acrescentou Dweck.

O último concurso da PF foi feito em 2021, pela banca Cebraspe, e ofertou 1.500 vagas para quatro carreiras do órgão: delegado, agente, escrivão e papiloscopista.

Reajuste até 2026

No fim de 2023, o governo federal, por meio do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, fechou um acordo com a PF de reajuste salarial, em três parcelas. Até 2026, os delegados e peritos podem chegar a receber até R$ 41.350; escrivães, agentes e papiloscopistas podem alcançar até R$ 25.250.

